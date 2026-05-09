Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato

Un total de 154 alumnos de 2º de Bachillerato del Colegio Manuel Peleteiro, pertenecientes a la promoción 2025-2026, participaron este viernes 8 de mayo en el acto académico de despedida celebrado en el centro. La ceremonia, marcada por la emoción propia del final de etapa, fue conducida por los estudiantes Alejandra Rodríguez Carpintero y David Moreno Martín, y contó con la presencia de profesores, familiares y amigos que acompañaron a los jóvenes en esta ocasión tan especial.

Al comienzo del acto, se proyectó un vídeo con imágenes cargadas de recuerdos de las distintas etapas de este grupo, desde Infantil, algunos de ellos, hasta Bachillerato. La alumna Ana Rodríguez Regueira intervino en nombre de sus compañeros con un discurso a través del que realizó un recorrido por su paso por el centro, con vivencias y anécdotas de profesores que le acompañaron en este viaje.

En representación de los padres habló Maite Flores Arias, que recordó sus años como antigua alumna, tuvo palabras de agradecimiento para el Colegio y reconoció el esfuerzo de los jóvenes, dándoles consejos de cara a la PAU, “sobre todo id tranquilos, el trabajo está ya hecho”. Finalizó su intervención diciendo: “Disfrutad del camino, aunque hoy celebramos una meta, esto no es más que el comienzo de un proyecto con muchas incertidumbres, en el que por supuesto os acompañaremos, pero del que tenéis que ser los auténticos protagonistas”.

Los miembros de la mesa presidencial fueron los encargados de entregar las insignias de plata del Colegio y la banda a cada uno de los alumnos, que subieron al escenario en pequeños grupos. Veintiún estudiantes recibieron a mayores distinciones musicales, científicas, académicas y humanísticas por sus méritos en alguna o varias de estas disciplinas.

La mesa estuvo formada por Francisco Mateo, coordinador de 2º de Bachillerato; Alberto Pérez César, profesor de Economía; Maite Flores Arias, madre de alumna; Marica López, coordinadora pedagógica de ESO y Bachillerato; el director del Colegio Manuel Peleteiro, Luis Peleteiro; Carmen Cimadevila, inspectora de Educación; la coordinadora organizativa de ESO y Bachillerato, María Picallo; Elena Rivas, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Colegio; Isabel Pinaque, coordinadora de Educación Primaria; y José Manuel García, jefe del departamento de Física y Química.

Mensaje final del director Luis Peleteiro: "Espero que lo que el Colegio os ha aportado sea la base sólida que necesitáis para construir un camino lleno de retos "

A continuación, Alberto Pérez despidió a los alumnos en nombre del equipo docente, y Luis Peleteiro, tomó la palabra para desearles lo mejor: “Espero que lo que el Colegio os ha aportado, lo que habéis aprendido a lo largo de estos años, sea la base sólida que necesitáis para construir un camino lleno de retos y proyectos personales. Deseo que hayáis desarrollado el carácter que os permita marcaros objetivos ambiciosos y superar las dificultades que sin duda os encontraréis a lo largo de la vida”.

A las familias les agradeció la confianza depositada en el centro educativo y a todas las personas que trabajan en el Colegio. "Vuestra labor va más allá de lo estrictamente académico. Habéis acompañado a vuestros alumnos en su crecimiento personal. Habéis sido mentores, guías…”, señaló.

Por último, entregó la máxima distinción, la Insignia de Oro y Brillantes, a los cinco profesores que se jubilan este año, en reconocimiento a su trabajo y a los años dedicados a la formación y cuidado de tantas promociones de alumnos como la que hoy se despide del colegio.