La estación de AVE de Santiago será nodo clave del Corredor Atlántico en 2030: dos millones de gallegos la tendrán a menos de una hora

Santiago de Compostela va camino de convertirse en la gran estación del AVE gallego. Su situación geográfica, unida al actual diseño de la red ferroviaria y de carreteras de Galicia, situará la intermodal Daniel Alfonso Rodríguez Castelao de la capital en la principal referencia para los habitantes de la ciudad y su área de influencia, pero con potencial para captar viajeros mucho más allá. De hecho, más de dos millones de gallegos tendrán a menos de una hora de sus casas la opción de subirse o bajarse de un tren de alta velocidad en Santiago.

Así lo concluye el análisis de accesibilidad territorial realizado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través la Oficina del Comisionado del Corredor Atlántico. En este estudio, que analiza la accesibilidad por carretera de la población según intervalos de tiempo (isócronas) a estaciones del AVE del corredor, se habla de Santiago como "nodo clave" de la alta velocidad. Su potencial está por debajo de Madrid, como es lógico por población, pero por encima de otros centros urbanos como Bilbao, cuya población bajo el área de influencia de su estación será de 1,2 millones de habitantes; Vitoria, con 1,6 millones, o Valladolid, con 800.000 habitantes.

Dos millones de gallegos es casi toda la población gallega (74%), por lo que el estudio no implica que sean viajeros que vayan a utilizar como opción principal Santiago para el AVE, ya que A Coruña, Pontevedra o Vigo tienen las suyas propias. Pero sí implica que Santiago sea lo suficientemente accesible para ellos como para ser una opción en caso de emergencia, del cierre de otras intermodales, de cortes o de la necesidad de horarios específicos.

Estación intermodal de Santiago / Antonio Hernández

La apertura de la A-54 será clave

La explicación hay que buscarla, primero, en la centralidad de Santiago frente a las estaciones de A Coruña o Vigo, más periféricas en la geografía gallega. Pero sobre todo, la clave está en la red de autovías y autopistas que conectan Santiago, cuyo aislamiento por carretera es mucho menor que el de Ourense, por lo que su estación del AVE tiene más potencial para los gallegos, especialmente una vez se complete este verano la autovía A-54 Santiago-Lugo.

De ese modo, la intermodal Castelao de la capital gallega estará a menos de una hora para todo el norte de la provincia de Pontevedra y el grueso de la provincia de A Coruña, pero también para las comarcas de Lugo, Terra Chá y A Ulloa, por ejemplo. Los lucenses podrían ir a Ourense, pero la autovía A-56 es hoy poco menos que una entelequia, sin tramos ni plazos ni fondos. Otra opción para los lucenses es tomar el AVE en A Coruña por la A-6, pero con la A-54 abierta la distancia será igual o menor a Santiago, donde además ya tienen parte del trayecto a Madrid recorrido.

Otro ejemplo práctico es Pontevedra. Para los vecinos del Lérez, Santiago nunca será estación preferente porque tienen la suya propia, pero sí pueden beneficiarse de algunas frecuencias más si optan por la capital gallega, ya que tienen los AVE que bajan de A Coruña.

26,8 millones de españoles

El desarrollo de las infraestructuras de la red básica del Corredor Atlántico, en el horizonte 2030, permitirá a los ciudadanos de las trece comunidades por las que discurre (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias) contar con un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a accesibilidad y comunicaciones de sus territorios en los próximos cuatro años, indica el Gobierno. Por ejemplo, mientras hoy 33 estaciones con servicio de AVE en ocho autonomías y 19 provincias, las previsiones para 2030 elevan esta cifra a 62 estaciones, ampliando el radio de acción a once comunidades y 28 provincias. Eso se traducirá en una mejora directa de la cohesión social y de la competitividad territorial.

Traducido a cifras, la población total con acceso a una estación de alta velocidad del Corredor Atlántico en menos de una hora pasará de 22,4 millones de habitantes hoy a 26,8 millones en 2030. Además, un millón de los habitantes del Corredor Atlántico tendrá acceso a más de una estación de alta velocidad en menos de media hora. O dicho de otra forma, el 90% de la población de las 28 provincias del Corredor Atlántico con estación tendrá acceso a la alta velocidad a menos de 30 minutos de desplazamiento en vehículo rodado en 2030.

AVE en las afueras de Santiago / Xoán Álvarez

Galicia, cobertura "excepcional"

En esa nueva realidad llamada a revolucionar la comunicación ferroviaria, Galicia y el País Vasco alcanzarán niveles de cobertura excepcionales, según el estudio del Ministerio. En el caso gallego, el 99% de la población estará a menos de una hora de una estación de alta velocidad en 2030, frente al 96% actual. Por su parte, el País Vasco pasará de una nula conectividad de alta velocidad a un 100% de cobertura cuando se complete la Y Vasca.

La accesibilidad en Castilla y León crecerá del 84% al 94%, mientras que en Extremadura se llegará a un 92% de cobertura para sus habitantes. Navarra alcanzará también la cobertura total de su población en menos de una hora de trayecto a una estación de alta velocidad. Y La Rioja, aunque no forma parte estrictamente del trazado ferroviario del Corredor Atlántico, verá cómo el 99% de su población se beneficiará del acceso a la alta velocidad por la proximidad de estaciones en comunidades vecinas, un salto drástico desde el 14% actual.

Para 2030, el 70% de los habitantes de este eje podrá acceder a más de una estación de alta velocidad en menos de una hora. En términos de movilidad urbana, esto supone que la población de nodos urbanos como Madrid (93%), Toledo (97%), Santiago de Compostela (99%), Vitoria-Gasteiz (98%) y Bilbao (93%) contarán con acceso a múltiples estaciones en sus áreas de influencia.