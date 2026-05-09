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Evaluación Clínica Objetiva Estructurada

Examen exhaustivo para 365 estudiantes del último curso de Medicina en la USC

Los alumnos se enfrentan a casos clínicos reales en dos jornadas durante este fin de semana

Alumnos de sexto de Medicina de la USC en la prueba realizada el año pasado en Santiago.

Alumnos de sexto de Medicina de la USC en la prueba realizada el año pasado en Santiago. / Cedida

Redacción

Santiago

Un total de 365 alumnos de último curso de Medicina en la Universidade de Santiago se someten este fin de semana, de forma simultánea y en un entorno virtual junto a estudiantes de más de una docena de facultades, a la Evaluación Clínica Objetiva Estructurada (ECOE), una prueba de carácter práctico orientada a valorar la competencia profesional de los futuros médicos mediante la resolución de casos clínicos y la demostración de habilidades prácticas.

La prueba es obligatoria y arrancó ayer en la facultad de Santiago, mientras este sábado se traslada al Hospital Clínico, en una cita que contará con la participación de más de doscientos profesionales, entre profesorado, personal técnico de administración y servicios, así como actores y responsables del Área de Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (ATIC) de la USC.

Exploraciones y procedimientos terapéuticos

Los casos clínicos reales que se presentan están representados por actores o maniquíes. Deben resolver diversas cuestiones relacionadas con la entrevista clínica, la exploración física o la interpretación de pruebas complementarias ajustadas a cada caso, así como la redacción de informes clínicos o realizar procedimientos terapéuticos como suturas o maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada.

Noticias relacionadas y más

Con la pandemia del coronavirus, la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina de España acordó realizar pruebas virtuales complementarias y desarrollar esta evaluación con casos clínicos computarizados simulados para ejecutarlos en la plataforma del campus virtual de cada universidad, en un proyecto de innovación común.

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