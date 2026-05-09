Éxitosa ceremonia de entrega de los premios Frei Martín Sarmiento

El salón de actos de la Secretaría Xeral da Lingua, en San Roque, albergó este viernes en Santiago el acto de entrega de los premios literarios Frei Martín Sarmiento, que van ya por la XXII edición.

Representación institucional

La representación institucional del acto estuvo encabezada por María Coutiño, subdirectora de Planificación Logística e Dinamización da Secretaría Xeral, pero acudieron además editores y editoras, autores y autoras, estudiantes, así como Alfonso Pato, el director del Festival de Cans (de O Porriño), ya que dos de los cortometrajes ganadores se proyectaran en dicho certamen.

Colaboración

Los premios literarios Frei Martín Sarmiento están pulsados por Escuelas Católicas de Galicia junto con la Secretaría Xeral de Política Lingüística.

En un encuentro de libros que contó con cerca de 150 asistentes, llenando el salón de actos elegido para esta cita, recogieron las distinciones en esta edición Olaia Sendón (en el apartado de Infantil), Fran Alonso, Beatriz García Turnes, Óscar Reboiras, Mario Garrido (de Hércules Ediciones, en nombre de Eloy Moreno), Chus Gómez (en representación de Beatriz Giménez de Ory, por su libro con ilustraciones de Cinta Villalobos, titulado Tres niños tristes y medio unicornio) y Marcos Calveiro (en nombre de Clara Bouza).

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Finalistas Frei Martín Sarmiento 2025

Infantil: "O que quero é berrar", de Simon Philip e Lucia Gaggiotti, Cumio; y "O pirata Bruno", de Olaia Sendón, y Cuarto de Inverno (obra ganadora) ; 1ª categoría (1º y 2º EP): "A rebelión da lectura", de Fran Alonso y Chus Rojo (ganadores), de Cumio; y Hilda e Twig (cómic), de Luke Pearson, editado por Sushi Books; 2ª categoría (3º y 4º EP): "Puntiño e borrón", de Anna Taraska y Daría Solak, de Triqueta Verde; y "Tres nenos tristes e medio unicornio", de Beatriz Giménez de Ory, de Rodeira-Edebé (propuesta galardonada); 3ª categoría (5º y 6º EP); "Quen precisa unha avoa?", de Andrea Barreira, editado por Xerais; "Cando o mundo é azul", de Óscar Reboiras, de Galaxia; 4ª categoría (1º y 2º ESO): "Invisible", de Eloy Moreno (triunfador", de Hércules de Ediciones; y "Trickstar" , de Manuel Esteban, de Boadicea editora; 5ª categoría (3ºye 4º ESO): "A maldición do papiro alexandrino", de Beatriz García Turnes (ganadora), Xerais; y "Ningunha estrela levará o meu nome", de Antonio Manuel Fraga, de Oqueleo; y 6ª Categoría (Bach y adultos), traducción: "Whashington Square", de Henry James, traducido por Clara Bouza (ganadora), de Galaxia; y "Billy Budd", de Herman Melville, traducido por Xosé Duncan y publicado por Bululú.