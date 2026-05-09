Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios

Santiago esconde auténticos paraísos para tomar algo y desconectar de las prisas del día a día. Muchos de ellos rodeados de naturaleza, como The Tailor's Garden o la terraza del Hotel Costa Vella, que ha reabierto recientemente.

Todas ellas, eso sí, son ya vox populi, a diferencia de lo que ocurre con un pequeño tesoro al que los compostelanos solo llegan si un buen amigo se siente generoso y les confía el secreto. Hablamos de la terraza del Hotel Gaio 7, ubicada a pocos metros de la Catedral y muy cerca del parque de la Alameda, que se ha convertido en una de las terrazas más desconocidas -y coquetas- de Santiago.

El jardín del Hotel Gaio 7, decorado con una estatua y un pozo de piedra. / Javier Rosende Novo

La terraza del Hotel Gaio 7, el jardín oculto del centro para sacarse el reloj

Si la terraza del Gaio 7 es aún una joya por descubrir, eso es porque no hace mucho que puede visitarse. Hace pocos meses que el establecimiento de Gesca Hoteles la abrió al público general -antes era solo para los clientes del hotel-, permitiendo acercarse de lunes a domingo a cualquier picheleiro que busque un rincón verde en el que tomar un vermú y un aperitivo.

Cuenta el director del hotel, Alejandro Martínez, que las visitas aún llegan a esta recogida terraza con jardín por "el boca a boca", dispuestas a disfrutar "del último café de la mañana" o de un vino dulce frente al césped. Porque, para quienes se acercan, el ambiente es uno de los mayores atractivos de esta cafetería, en la que se alzan camelias, árboles centenarios y "uno de los magnolios más grandes" que pueden encontrarse en la ciudad.

La piscina del Hotel Gaio 7, en Santiago de Compostela. / Javier Rosende Novo

"La idea era hacer un oasis urbano. Estar cerca de la Catedral, pero apartados al mismo tiempo", dice Martínez, que siente que ha cumplido su objetivo si las visitas "se sacan el reloj".

Aunque, si uno no está hospedado en esta boutique de 14 habitaciones, no es muy recomendable hacerlo. Y es que hay que estar pendiente del horario, porque esta terraza oculta de Compostela solo abre de 12.00 a 16.00 horas, cuando vuelve a cerrarse al público para que los huéspedes puedan disfrutar con privacidad de la piscina.

Desayunos y cócteles bajo el sol

Aunque se puede ir solo a tomar un latte -servido, normalmente, con un bocado dulce-, este refugio en el centro de Santiago también cuenta con opción de desayuno. Desde las 10.30 hasta las 12.00 horas, cualquiera puede empezar el día en su terraza -"la joya del hotel"-, en la que probablemente sea una de las modalidades favoritas de los picheleiros con más apetito: el buffet libre.

Dicen los que lo han probado que en el banquete destacan el salmón, la bollería fresca, la fruta, los quesos y los cereales, que se acompañan de distintos tipos de bebidas y pan. Además, y por si uno se levanta caprichoso, hay un chef que elabora platos calientes al momento, desde bacon crujiente hasta una tortilla francesa.

Las mesas rodeadas por un muro de piedra en la terraza del Hotel Gaio 7. / Javier Rosende Novo

Lo ideal cuando las borrascas dejen de azotar el territorio gallego es "que se pueda desayunar en el jardín", abrazado tranquilamente por sus muros de piedra. Aunque, si uno no es de los que hace esa primera comida, pronto tendrá otra excusa para acercarse: y es que el Hotel Gaio 7 organizará este 28 de mayo una sesión de coctelería acompañada de comida de México.

El evento será el primero de una serie que se celebrará mensualmente en la terraza, en la que preparará sus mezclas la segunda mejor camarera de España y una de las baristas más destacadas de Galicia, Sonia García. La cita se traslada así de El Estudio Bar -que la acogía habitualmente- al hotel de la Rúa Campo do Cruceiro do Gaio, para aprovechar el paisaje idílico que ofrece este rincón secreto de Compostela.