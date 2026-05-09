TEATRO Y DANZA
Vicenta Lorca, la madre del genio de la poesía, centra en Santiago un espectáculo "Que muestra la parte más humana de ambos"
Inés Salvado y Óscar Cobos, con música de Abe Rábade, dirección de Lorena Conde y vestuario de Carolina Díguele, proponen este domingo una original visión de la relación entre el famoso poeta granadino y su madre
Mientras una ciudad como Santiago tarda en dedicarle a Federico García Lorca un espacio permanente, como bien pide el editor Quique Alvarellos a la mínima que puede, que a nadie le extrañe que la escultura del poeta que se yergue en la Alameda, obra del escultor lucense Álvaro de la Vega, se ponga a caminar este domingo hasta el Auditorio de Galicia para sentarse a disfrutar de Vicenta Lorca, un espectaculo escénico con cita a las 20:30 h. (entradas a 10 euros).
Obra de teatro, danza y música
Esa propuesta hecha en Compostela parte de Óscar Cobos Compañía de Danza. Y es una obra de teatro, danza y música diseñada para tres intérpretes que coinciden en su querencia lorquiana. Inés Salvado como actriz, Óscar Cobos al baile, Abe Rábade al piano, Lorena Conde a la dirección y Carolina Díguele en el vestuario. De forma coral, revisan la relación entre el eterno poeta granadino (Granada, 1898 - 1936) y su madre Vicenta Lorca Romero (Granada, 1870 - Madrid, 1959), esa maestra coraje que hila un montaje que EL CORREO GALLEGO aborda tras la visita a un ensayo.
«Esta proposta basease nas cartas que Vicenta Lorca mandoulle o seu fillo, que son pouco coñecidas. Non son moitas cartas pero son preciosísimas e lendo esas cartas ves de onde ven o xenio de Lorca porque ela e a que incentiva toda enerxia creadora e é una figura que queda un pouco na sombra pero que paga moito a pena redescubrir», subraya Lorena Conde en la sala 6 del Auditorio de Galicia a la vera de Óscar Cobos.
Giro inesperado
«En principio íbamos a hacer el trabajo sobre los seis poemas gallegos que Lorca escribió pero llegó a nosotros un libro que se titula "Cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico" y me dí cuenta de que eran cartas atemporales, a pesar de que se datan entre 1921 y 1933. Son cartas de madre: ‘Come, pórtate bien, cuídate, haz tu trabajo’... Y esta obra habla de Lorca a través de los ojos de su madre, se habla de como veía ella a Lorca y se muestra la parte más humana de ambos», relata Óscar Cobos y Lorena Conde matiza.
«Sí, pero neste espectáculo a protagonista é Vicenta Lorca, que era mestra e paso un tempo internada nun colexio de monxas, nas Paulinas, e entón procuro que os seus fillos tivesen unha educación laica e ampla».
Y Cobos añade un poso social a la idea: «Esta es una propuesta escénica muy necesaria ahora que se cumplen 90 años del asesinato de Lorca y este país jamás se recuperará de la verguenza de eso...y ahora que, por desgracia, vivimos cosas que se asemejan al pasado, hay que recordar que los logros obtenidos hay que pelearlos de forma constante», señala Cobos a quien Inés Salvado escribe en la mano durante el ensayo y en la obra, ejemplo de su sentir a flor de piel.
Una actriz que se emociona
A Vicenta Lorca le da en este montaje Inés Salvado, actriz y cantante (forma parte del trío De Vacas) : "As cartas dan certa orde porque hai una parte da obra que é a recollida das cartas e outra que é facer unha reinterpretación que é cousa da literatura poética de Lorena... É unha obra que vai desde o pequeniño e iso é bonito porque non hai fogos de artificio, pero é fermoso como cando les unha peza de Lorca porque vai ai o minucioso e a emoción... A mín, emocióname bastante, a verdade», concluye la actriz.
