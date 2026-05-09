Máis alá do granito
Xunta e Catedral renovan o convenio para a rehabilitación das madeiras
Este acordo, que non ten custo económico, vaise centrar a través do CIS-Madeira na reparación da balaustrada e do cimborrio da Torre do Reloxo
A Fundación Catedral e a Consellería de Economía e Industria renovaron na mañá deste venres o seu convenio, por catro anos máis, para «conservar o patrimonio histórico da Catedral», en especial o que ten que ver coa madeira, «unha oportunidade para visibilizar a versatilidade estética e a durabilidade da madeira» empregada na construción, dixo a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, que asinou o convenio co director da fundación, Daniel Lorenzo.
O convenio que se asinou responde a unha colaboración entre Xera (Axencia Galega da Insdustria Forestal) e a Fundación Catedral polo que o CIS-Madeira vai asesorar nos aspectos técnicos a restauración que se vai levar a cabo na balaustrada e no cimborrio, ademais de na estrutura da Torre do Reloxo. Tamén se vai actuar nun novo xugo para a campana da Berenguela.
Lorenzana enxalzou o «extraordinario» labor dos técnicos do CIS-Madeira e «o coñecemento tan profundo que teñen» dos diferentes usos deste material, tanto en proxectos de conservación e restauración coma en nova construción. A conselleira tamén lembrou que se está a colaborar na rehabilitación do Pazo de Lourizán, en Pontevedra.
Trátase dun acordo, Xunta-Catedral, sen custo económico, como insistiu en recalcar o director da Fundación Catedral, que se prolongará catro anos e que lle dá continuidade ao acordo orixinal asinado entre ambas as institucións no ano 2018. Naquela altura restaurouse o baldaquino da capela maior con vigas de madeira de castiñeiro, ademais dos xugos de carballo da Torre das Campás.
Lorenzana desexou que esta nova colaboración coa Catedral fose «froitífera», luva que recolleu o director da fundación asegurando que así sería e poñendo en valor que «aínda que aquí parece que domina o granito hai moitos elementos en madeira, tanto estruturais coma decorativos». Daniel Lorenzo destacou a capacitación dos técnicos que van traballar nesta rehabilitación, «grandes expertos» e resaltou «a oportunidade de traballar con persoal altamente cualificado».
CIS-Madeira, con sede no Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole) no polígono de San Cibrao das Viñas (Ourense), é un centro especializado nos diferentes usos da madeira que, entre outras actividades, leva a cabo proxectos de I+D+i, asistencias técnicas e formación de profesionais no sector da construción en madeira, na rehabilitación e no patrimonio e en obra nova.
- Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
- Dos bloques, 18 viviendas y una fachada acristalada: así será un nuevo edificio del centro de Santiago
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D