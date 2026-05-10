«En Anestesiología investigamos para mejorar, pero falta infraestructura y dinero»

Investigador principal de un ensayo clínico llevado a cabo durante casi tres años en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), en el que se compararon los resultados de extubar a un paciente tras la trombectomía por ictus entre las primeras seis horas o entre las seis y las doce siguientes, los resultados demuestran que no hay diferencias significativas, algo que según Manuel Taboada «va a cambiar la práctica clínica porque desde Santiago se ha aportado evidencia científica». Reflejo de la importancia de este estudio es su reciente publicación en la prestigiosa revista JAMA Neurology.

¿En qué consiste el ensayo llevado a cabo en Santiago con pacientes con ictus?

Los anestesiólogos, además de estar en quirófano, llevamos una unidad de cuidados intensivos de anestesia, donde se incluyen todos los código ictus. Si se precisa una trombectomía -desatascar las arterias cerebrales-, se suele hacer con anestesia general y el paciente pasa a nuestra unidad. Es un trabajo en colaboración entre neurólogos, neurorradiológicos y anestesiólogos. Hasta ahora se pensaba que había que despertarlo pronto para ver si había surgido alguna complicación y lo que hemos visto es que no hay diferencia si se espera un poco, con lo que se puede individualizar a cada paciente.

Evitar complicaciones

¿De cuánto tiempo hablamos?

De hacerlo en las seis primeras horas tras la trombectomía o entre las seis y doce siguientes. Nosotros lo centramos en las seis primeras horas y hasta las doce después de la intervención porque había pacientes a los que despertabas y había que volver a entubar por complicaciones. Nuestro estudio es el primero a nivel internacional que demuestra que hay que buscar el mejor momento, cuando se den las mejores condiciones en el paciente.

¿Qué condiciones son óptimas?

La clave está en que el nivel de conciencia del paciente sea el adecuado, que respire bien, tenga bien la tensión y que sea capaz de tragar por sí mismo. Hay enfermos que en una hora después de la trombectomía ya empiezan a recuperar y otros tardan ocho horas. El ensayo demuestra que no hay diferencias entre extubarlo muy pronto o hacerlo más tarde, con lo que hay que individualizar a cada paciente, y es un resultado que ha sido publicado en una de las mejores revistas del mundo en neurología.

Proyección de Santiago y Galicia

¿Qué supone para el equipo esa publicación internacional?

Supone dar a conocer que en Galicia y en Santiago se están haciendo estudios muy buenos, y que van a cambiar la práctica clínica con evidencia científica. La publicación de este ensayo va a permitir que en otras latitudes se planteen no despertar al paciente de forma inmediata tras la trombectomía.

¿Cuánto duró el ensayo y con cuántos pacientes?

Se realizó entre abril de 2023 y junio de 2025 con 174 pacientes incluidos en el Código Ictus, que llegaron a Santiago con un infarto cerebral y quedaron bien tras ser sometidos a una trombectomía. A todos ellos se les hizo un seguimiento, citándoles a los tres meses a consulta para una valoración neurológica y, a los que no podían acudir porque eran de fuera, los contactamos por teléfono.

Cincuenta profesionales en el equipo

¿Qué perfil tenían?

Había de todas las edades, con una media de entre 60 y 70, pero también alguno de 40 o de 80, y de ambos sexos. Hicimos un enorme trabajo en equipo, con una relación muy estrecha entre neurorradiológicos, neurólogos y anestesiólogos, aportando anotaciones y escribiendo todos en la historia del paciente. En este proyecto hemos trabajado medio centenar de profesionales, no solo facultativos, sino también de enfermería, auxiliares y celadores, puesto que si había que monitorizar al paciente a las tres de la mañana, ahí estábamos haciendo el estudio. Hicimos un esfuerzo tremendo y costó cero euros.

¿No tuvieron financiación?

No. No hemos gastado nada. Es un ensayo desarrollado por personas a las que nos gusta nuestro trabajo, que investigamos en varios frentes para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, y que hacemos un enorme esfuerzo en nuestras horas libres. El único apoyo ha sido el del IDIS, sobre todo de Ana Estany Gestal, que nos ha respaldado en todo el apartado metodológico, y luego del Clínico, ya que nos han apoyado todos los servicios.

"Nos presentamos a una beca en la que se daba una valoración si había 50% de hombres y 50% de mujeres, y como en nuestro caso había ocho mujeres de otros tantos hospitales, se nos restaron puntos" Manuel Taboada — Jefe de sección de Anestesiología del Clínico

¿Se plantean nuevos ensayos?

Sí. En realidad este es el tercer trabajo que publicamos relacionado con el Código Ictus, aunque ha sido en la revista más importante hasta ahora, y continuamos con varios más. Todos los estudios están relacionados con lo que como anestesiólogos podemos hacer tanto en la sala de trombectomía durante la anestesia general, como después en la UCI, para mejorar a estos pacientes. Muchos son personas jóvenes de 40 a 50 años, y cuanto antes intervengamos y en las mejores condiciones, menos secuelas van a tener.

¿Qué precisan para investigar?

Tenemos aprobado un nuevo ensayo por el Comité de Ética de Galicia y localizados, además de Santiago, otros tres centros para llevarlo a cabo, pero nos falta infraestructura y dinero porque implica muchísimas horas. De lo que hablamos a nivel económico es de poder contar con alguien que recoja datos, que nos ayude a recabar la información. El año pasado nos presentamos a una beca del Instituto Carlos III, pero como se daba una valoración si había 50% de hombres y 50% de mujeres, y como en nuestro caso había ocho mujeres de otros tantos hospitales, se nos restaron puntos.