Solo el 37% de los compostelanos lleva toda su vida residiendo en la ciudad

Santiago, que en 2024 alcanzó por primera vez el hito de superar los 100.000 habitantes, cuenta ahora con 100.842 vecinos, según la última actualización del Censo de Población publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De ellos, 37.255 han vivido toda su vida en el mismo municipio, lo que supone alrededor del 37% del total y sirve como base para analizar el grado de arraigo de la población compostelana.

Por grupos de edad, este colectivo de vecinos autóctonos se concentra mayoritariamente en la franja de 16 a 64 años, con 20.089 personas. A ellos se suman 9.283 menores de 16 años y 7.883 vecinos de 65 años o más.

En el contexto gallego, Santiago se sitúa en una posición intermedia en cuanto al peso de población que nunca ha cambiado de municipio. Vigo lidera este indicador con un 46%, seguida de Pontevedra (41%) y Ferrol (40%). Lugo alcanza el 39%, mientras que A Coruña (33,6%) y Ourense (31,6%) presentan los porcentajes más bajos entre las grandes ciudades de la comunidad.

Influencia del entorno metropolitano

El informe del INE también refleja la importancia del entorno metropolitano en la composición del padrón compostelano. El segundo grupo más numeroso está formado por personas procedentes de otros municipios de la provincia de A Coruña, con 27.533 habitantes, lo que supone algo más del 27% del total.

A ello se suman más de 12.000 residentes llegados desde otras provincias gallegas, cerca del 12% del censo, y más de 10.000 personas procedentes del extranjero, superando el 10%. Por su parte, los vecinos provenientes de otras comunidades autónomas suman 8.569 personas, el 8,5%.

Evolución

En cuanto a la evolución reciente, durante 2024 Santiago incorporó 3.341 nuevos residentes procedentes de otros lugares, de los cuales 2.295 lo hicieron desde otras zonas de España. Entre las llegadas internacionales destacan Venezuela (175 personas), Colombia (137), Perú (85) y Argentina (53).

En el conjunto de Galicia, A Coruña fue la ciudad que más población captó en 2024, con 6.944, seguida de Vigo (5.730), Ourense (3.491), Santiago (3.341), Lugo (2.607) y Ferrol (2.474).

A nivel estatal, el mayor peso de población que siempre ha residido en el mismo municipio se registra en Sanlúcar de Barrameda, con un 67,6%. También destacan Córdoba (57,1%), Murcia (54%) y Sevilla (50%). En el extremo opuesto se sitúan municipios como Fuengirola (13,19%) y Benidorm (14,51%), con una alta movilidad residencial.

"Son máis os que veñen de fóra, xa que Santiago é unha cidade de servizos e turística" Carlos Ferrás — Profesor de Geografía Humana de la Universidade de Santiago

Con estos datos, el profesor de Geografía Humana de la USC y experto en demografía, Carlos Ferrás, pone el foco en que «a maioría de habitantes non son residentes continuos en Santiago, son máis os que veñen de fóra». Según explica, esta situación está marcada por el mercado de trabajo y las características sociales, ya que se trata de «unha cidade de servizos e marcada polo turismo». Además, añade que el empleo público tiene «un gran peso», lo que conlleva la llegada de familias procedentes de otros lugares, al tiempo que también se produce un flujo en sentido contrario, con «moitos composteláns que se trasladan a concellos da contorna»

Conxo, San Lázaro y Vista Alegre

En cuanto a los autóctonos, señala que se concentran en barrios tradicionales como Conxo, San Lázaro y Vista Alegre, además del entorno rural, mientras que la zona histórica «está cada vez máis condicionada polas vivendas turísticas, os edificios institucionais e a presenza de universitarios».

Carlos Ferrás recuerda además que entre el 7 y el 8% de la población de Santiago es inmigrante, y que los nacidos en el extranjero se sitúan en torno al 11%, cifras superiores a la media gallega en atracción de población extranjera, mayoritariamente procedente de Latinoamérica. A esto añade que el encarecimiento de la vivienda está «levando a esta poboación cara aos barrios da periferia». Asimismo, apunta a la existencia de situaciones de mayor vulnerabilidad habitacional, al percibirse «pisos alugados polos que están regularizados, pero nos que logo se inscriben persoas en situación irregular».