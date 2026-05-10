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Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos

Emotiva graduación en el Colegio Manuel Peleteiro

86 cumpleaños del escultor gallego Acisclo Manzano

X Premio Ofelia Devesa

Alicia Molanes y Jorge Mirás, con el pequeño Mateo, en la Plaza Roja de Santiago.

Alicia Molanes y Jorge Mirás, con el pequeño Mateo, en la Plaza Roja de Santiago. / Cedida

Rodrigo Paz

Rodrigo Paz

Santiago

Alicia Molanes y Jorge Mirás están de celebración. Y es que esta pareja, residente en Montouto, se ha convertido, recientemente, en padres primerizos del pequeño Mateo. Una noticia que, tal y como les hemos podido ver estos días por las calles compostelanas junto al pequeño, les ha llenado de profunda felicidad. ¡Enhorabuena familia!

Emotiva graduación en el Colegio Manuel Peleteiro

El Colegio Manuel Peleteiro despidió en un emotivo acto al alumnado de 2º de Bachillerato.

El Colegio Manuel Peleteiro despidió esta semana, en un emotivo acto, al alumnado de segundo de Bachillerato. / Cedida

Un total de 154 alumnos de segundo de Bachillerato del Colegio Manuel Peleteiro, pertenecientes a la promoción 2025-2026, participaron el pasado viernes en el acto académico de despedida celebrado en el centro compostelano.

La ceremonia, marcada por la emoción propia del final de etapa, fue conducida por los estudiantes Alejandra Rodríguez Carpintero y David Moreno Martín, y contó con la presencia de profesores, familiares y amigos que acompañaron a los jóvenes en esta ocasión tan especial.

86 cumpleaños del escultor gallego Acisclo Manzano

Celebración del 86 cumpleaños del escultor gallego Acisclo Manzano.

Celebración del 86 cumpleaños del escultor gallego Acisclo Manzano. / Cedida

No todos los días se cumplen 86 años. Por eso, el pasado miércoles, un grupo de doce amigos —entre los que se encontraban el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, así como los conselleiros José López Campos y Román Rodríguez, además del presidente de la Asociación Comercio Punto Compostela, José Antonio Seijas, entre otros— celebraron en el restaurante lalinense O Cruce el 86 aniversario del escultor gallego Acisclo Manzano.

Un artista ourensano que forma parte de la Real Academia Galega de Belas Artes como académico numerario que ha sido reconocido con galardones como el Premio Otero Pedrayo y cuya obra se encuentra muy vinculada a Santiago —ciudad en la que reposa alguno de sus trabajos—.

X Premio Ofelia Devesa

Acto de entrega del X Premio Ofelia Devesa.

Acto de entrega del X Premio Ofelia Devesa. / Cedida

El IES Arcebispo Xelmirez II acogió, el pasado viernes, la entrega del X Premio Ofelia Devesa de Educación Activa. Un galardón que, en esta edición, en la primera categoría, Andeca Bieites Panceiras logró, con su trabajo Un acueducto en Compostela, el primer premio y, en la segunda categoría, hizo lo propio Azul Alves de Madureira con Reeducar o cerebro.

Luna Fagúndez y Elisa Carballeiro (O caso de Jeffrey Epstein), Daniel González Olives (O autismo), Albani Martínez Salas (Cando o cerebro xoga connosco) y Ricardo Arce y Franco Quispe (Inmigración) también fueron premiados en un acto de entrega en el que estuvo presente el director xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez Bértolo.

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La iniciativa –patrocinada por los exalumnos del Arcebispo Xelmirez Carlos Lema Devesa (jurista y miembro del Consello da Cultura Galega), Juan Ignacio Lema Devesa (ingeniero aeronaútico que fue director de Barajas y presidente de Aena) y Carmen Lema Devesa (prestigiosa doctora en Neurología)— tiene como objetivo promover la investigación, la divulgación y la creatividad entre el alumnado de este centro educativo.

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