Éxito del Cluny y del Politécnico: los alumnos de Santiago que arrasan en IA y emprendimiento

Un grupo de cuatro alumnos de cuarto de ESO del Colegio San José Cluny de Santiago ha desarrollado un proyecto de plataforma de seguridad digital al que han llamado SafeSphere, con el que resultaron ganadores de la sexta edición del concurso 'Emprender es soñar, ¿te apuntas?', organizado por la Asociación Gallega de la Empresa Familiar y Afundación, en la categoría de Educación Secundaria y FP de Grado Básico.

Detrás del proyecto están José González de la Ballina, Vega Rodríguez Beloso, Santiago Pérez Molina y Enrique Gago Sastre. Desde EL CORREO GALLEGO nos acercamos al colegio para conocer cómo llevaron a cabo la iniciativa.

“La idea surgió en un taller impartido por VermisLAB, donde nos explicaron su trabajo. A partir de ahí comenzamos a desarrollar una propuesta relacionada con la temática de la seguridad digital, que fue la que escogimos. Después fuimos trabajando en ella en distintas clases y, en un mes, conseguimos sacar adelante el proyecto para presentarlo al concurso”, explican los alumnos.

Se trata de una aplicación de seguridad digital que protege a usuarios gracias a sus mecanismos de supervisión, verificación de información y control de riesgos en Internet. “Incluye inteligencia artificial y diferentes funciones adaptadas que permiten crear un entorno digital seguro, accesible y fácil de usar para todo el mundo”, detallan.

La plataforma cuenta con tres planes: uno familiar, “enfocado en la supervisión de menores”; otro destinado a empresas, “que permite controlar todos los dispositivos vinculados”; y un tercero dirigido a particulares, pensado para “verificar la información de noticias y protegerse de estafas”. Además, incorporaron funciones adaptadas para personas con discapacidad visual, intelectual o auditiva.

Para optar al premio tuvieron que presentar un vídeo explicativo de un minuto, un documento de Word, una presentación en PowerPoint y una página web.

Al no conocer los proyectos de los demás centros participantes, “no sabíamos si podíamos ganar o no”, reconocen. Por eso, aseguran que conocer el fallo del jurado “fue toda una sorpresa”. Además, la competencia era elevada, ya que en el conjunto de la competición se presentaron 53 proyectos, frente a los 33 del año pasado. Del Cluny participaron tres propuestas, de las cuales dos resultaron finalistas.

Los cuatro alumnos quisieron agradecer especialmente el apoyo de su tutora, Rosa Cacheda. “Las bases del concurso y el espíritu desarrollado son gracias a nuestra profesora”, afirman. Por su parte, ella asegura que siempre anima a sus alumnos a participar en esta competición: “No conocen el potencial que tienen hasta que trabajan en el ámbito empresarial”.

Los cuatro se despedirán este año del Cluny para comenzar una nueva etapa educativa. José González, al que todos llaman Pepe, estudiará en La Salle y tiene claro que en el futuro le gustaría cursar Derecho para convertirse en registrador de la propiedad. Enrique Gago, que estudiará en el Colegio Peleteiro, desea estudiar Medicina y especializarse probablemente en dermatología o genética. Santiago Pérez y Vega Rodríguez compartirán instituto en Pontepedriña. Mientras él tiene claro que su pasión es la tecnología y la ingeniería informática, ella todavía no ha decidido qué quiere estudiar en el futuro.

El proyecto de los alumnos del Politécnico: "Tiñamos esperanzas de gañar xa que nos supuxo moito traballo"

En la categoría de Bachillerato y FP de Grado Medio y Superior, el premio recayó en el proyecto MECADRON, desarrollado por cinco estudiantes de primer curso del ciclo formativo de Grado Superior en Mecatrónica Industrial del CIFP Politécnico de Santiago.

Nicolás Boquete Ríos, Saúl García Trillo, Raúl Ferreira Parente, Anxo Franqueira Costa y Daniel Botana Barbeito idearon un dron destinado a “solucionar problemas de loxística no reparto de paquetería, guiado por intelixencia artificial e con garantía de entrega en menos de trinta minutos”.

El proyecto fue desarrollado dentro de la asignatura Itinerario Personal para la Empleabilidad (IPE), bajo la supervisión de su profesora, Laura Silva, a quien agradecen especialmente su ayuda, al igual que a su tutor, Gumersindo Salvado, y a su excompañero Lois Pino, “que deixou o ciclo a metade do curso”.

“Nun par de meses creamos os planos e logo fixemos o vídeo explicativo”, indican.

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Sobre sus posibilidades de alzarse con el premio, reconocen que tenían esperanzas, ya que “supúxonos moito traballo”.