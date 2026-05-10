La Feria del Libro de Santiago: sus protagonistas hablan de lo que la IA no puede reemplazar

Ahora que la IA se promociona como un curalotodo corto de escrúpulos, toca reivindicar a quienes hacen posible el encuentro sociocultural de la Feria del Libro de Santiago, el corazón de la agenda compostelana desde el pasado 2 de mayo. Sus 20 casetas viven hoy la última jornada de una cita anual con presentaciones, juegos, coloquios y descuentos de un 10 %. Vayamos de visita.

Los libros unen a mayores y menores en la Feria del Libro de Santiago. / Antonio Hernández

Antón Pedreira, Iria Beiroa y Roi Rivera

En el stand de la librería Pedreira, al filo de la una y media se arremolinan varias personas por la visita de María Fe González Fernández para firmar ejemplares de su traducción de "Tortura blanca", obra de Narges Mohammadi (Premio Nobel de la Paz) editada en Hércules de Ediciones como "Tortura branca". «Tiven que rescatar exemplares da librería porque non é tan normal que unha tradución teña tanto éxito de vendas», dice Antón Pedreira después de que saludemos a Armando Requeixo, columnista del diario hermano Faro de Vigo mientras Marifé firma ejemplares.

Antón parece animado: «Estamos contentos coa feira deste ano. Eu estou recomendando moito "Circe ou o pracer do azul" e "Morgana en Esmelle", os dous libros que de Begoña Caamaño. Foi unha persoa marabillosa, xornalista, activista, feminista e alguén de quen fun íntimo amigo», añade con sentir sincero en la mirada.

Cerca, en la caseta de Aenea, debutan Iria Beiroa y Roi Rivera. Relevan en esa librería a Lola Puerta (jubilada) y dan su valoración de la feria. «É positiva...». «Recomendacións? "Introdución práctica á cestaría de madeira", de Luís do Río, e un libro infantil como "Begoñísima", de Andrea Nunes».

Alba Carballal, Juan Rodríguez y Santi Navia

Desde A Coruña, la librería Galgo Azul, une a la charla a Juan Rodríguez: «O noso balance é similar ou doutros anos, algo mellor neste fin de semana... E libros que propoñer? De xuvenil, "Bruxas e dragóns", un libro xogo de Ledicia Costas; e "Elas", un libro ilustrado de Lucía Cobo e Xulio Gutiérrez».

Llegada desde Madrid aunque sea lucense Alba Carballal, escritora y editora desde Plasson e Bartleboom, comparte caseta con el sello Libros del KO, y vive la semana contenta: «La feria está yendo muy bien, mejor de lo que esperado y eso que nosotros somos dos editoriales pequeñas... Y como recomendación, diría "El intervalo", un libro de Aurelio Serrano, que este domingo charla aquí a las 18:30 h. con Ana Varela, y de la autora viguesa Estela Gómez, "Todo es verdad porque nadie mira", ya que también ella acude a la feria este domingo, en su caso por la mañana».

Santi Navia, de A Gata Tola, local compostelano que cierra su sede pero mantiene presencia online y en ferias con su mimada oferta de cómics, cree que la feria va «ben» aunque los días de lluvia le duelen. Aconseja dos lecturas:«"Dos personas", dunha autora de Santiago como é Teresa Ferreiro; e "Contrato con Dios", un clásico de Will Eisner que acaban de reeditar».

Vista de la Feria del Libro compostelana. / Antonio Hernández

Andrea Cores e Mateo Diego Prada

Para Andrea Cores, de La Casa del Libro, la feria de este año va «algo máis frouxa» que la precedente. Y aconseja leer "Maldita fortuna", de Myriam M. Lejardie, «unha das mellores auroras de libro xuvenil a nivel nacional»

En el espacio que comparten Con M De Mujer, Libros Indie y Ediciones Whitby, durante esta visita de EL CORREO GALLEGO, aparece firmando ejemplares de "Balneario", su coautor, Mateo Diego Prada, que junto a Luis Bradstrich firma una historia «basada en un gallego de Verín que debe huir a Nueva York y allí participa en la construcción del Empire State Building», dice antes de valorar la feria. «Me está gustando por la proximidad de la gente y porque veo a muchas familias con niños y eso ayuda a sembrar futuros lectores», cuenta Mateo ilusionado.

Otra vista de la veintena de casetas en la Alameda. / Antonio Hernández

Helena Carro y Ángel Rodríguez Baamonde

La bienvenida al paseo de casetas de la Alameda la da el puesto de la biblioteca Ánxel Casal. Helena Carro y Ángel Rodríguez Baamonde agrandan así el gigantesco club de ese faro cultural y de los libros situado en la Avenida Xoan XXII que es la biblioteca pública Ánxel Casal, con recién nombrada directora, Ángela García Núñez.

«Hacemos carnéts, renovamos préstamos e informamos», dice él antes de que ella aporte recomendaciones: «A min gústame moito a feira porque o ambiente é moi picheleiro, e propoño libros como a versión ilustrada que fan Stephen King e Maurice Sendak de "Hansel y Gretel", e "A história da Luz: breve biografía política e conversa com Luz Fandiño", de Antom Santos, que fala dunha compostelán de pro como foi Luz Fandiño», concluye Helena con la luz que irradia la mayoría de quienes hacen posible una feria del libro imposible para la IA.

Todo ello parte de una edición de la feria que ha tenido como pregonera a Mercedes Teixeiro Gato, profesora y dinamizadora cultural parte del club de lectura Caldo de Groria, vinculado al C.I.F.P. Compostela (Centro integrado de formación profesional).

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