SUCESOS EN SANTIAGO
Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga
Los vecinos lamentan que este tipo altercados "son habituales" en la zona y aseguran "estar hartos" de tener que convivir con ellos
Una nueva pelea ha ocurrido a plena luz del día en Santiago. Si el pasado 30 de abril dos hombres protagonizaban una trifulca a bastonazos en la rúa dos Concheiros, este sábado un varón ha recibido una paliza a plena luz del día en el barrio de la Almáciga.
La escena se produjo -según la persona que grabó el vídeo que acompaña a esta noticia- pasadas las 12:30 horas, una hora de plena actividad en un sábado, por lo que la agresión sucedió ante la atónita mirada de aquellos que pasaban por la zona en ese momento.
Tal y como puede apreciarse en las imágenes que han sido compartidas en redes sociales, al menos tres individuos golpean a la víctima hasta tirarla al suelo, donde durante algunos segundos le propinan puñetazos y patadas en diferentes partes del cuerpo.
Instantes después, el agredido recupera la verticalidad y consigue zafarse de sus agresores, pero de nuevo lo acorralan y vuelven a golpearlo brutalmente hasta derribarlo, momento en el que los agresores y sus acompañantes abandonan el lugar.
Los vecinos dicen las peleas son habituales
Tras tener conocimiento de lo sucedido, EL CORREO GALLEGO se puso en contacto con vecinos de la zona, quienes lamentan que este tipo de altercados “son habituales” en el barrio. Además, aseguran sentirse “muy hartos” de tener que convivir con escenas de violencia como la ocurrida este sábado en la rúa de Touro.
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