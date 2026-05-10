Urbanismo
Iago Lestegás participa nun taller na Escola de Arquitectura de Reus
O edil estivo co alumnado de cuarto que realiza traballos sobre diversos ámbitos de Santiago
Redacción
O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, participou esta semana en Reus nun taller co alumnado da materia de Proxectos e Urbanismo de cuarto curso que desenvolve os seus traballos sobre varios ámbitos de Santiago.
Convidado pola Escola de Arquitectura da Universidade Rovira i Virgili de Reus, coñeceu de primeira man o traballo sobre a zona da explanada de Salgueiriños, a canle do rego do Corgo, a avenida do Restollal, os núcleos do Combarro e Angrois, e o borde occidental da avenida de Romero Donallo, que están levando a cabo nove grupos de estudantes.
Propostas para a reflexión
Para o edil compostelán, «foi unha sesión mo interesante en que os nove equipos de estudantes presentaron candanseus proxectos sobre diferentes ámbitos da cidade que deben ser obxecto de reflexión arquitectónica e urbanística». Unha sesión que se prolongou durante cinco horas e na que houbo catro profesores da escola.
Os traballos presentados tiñan como denominador común a redución do espazo dedicado exclusivamente ao automóvil en vías sobredimensionadas como as avenidas de Romero Donallo, Cruceiro da Coruña e Restollal.
Diferentes proxectos compartían ademais enfoques dirixidos á renaturalización de espazos fluviais, ao coidado do comercio de proximidade e á creación de espazos públicos e equipamentos de calidade.
Interese no urbanismo compostelán
A de esta semana é a terceira visita que realiza o concelleiro Iago Lestegás convidado por unha escola de arquitectura que amosa o seu interés no urbanismo da capital galega.
En outubro de 2024 presentoulle ao alumnado de quinto curso de Urbanismo da Escola de Arquitectura da Universidade de Florencia o modelo de cidade compacta, verde e equitativa que impulsa o Concello de Santiago, e o pasado 22 de abril participou na materia Actuacións Urbanísticas Contemporáneas da Escola de Arquitectura da Coruña, onde o edil compartiu co alumnado a estratexia municipal para mitigar, a través de diferentes ferramentas urbanísticas, os impactos do turismo na vivenda e no comercio.
