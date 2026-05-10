Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del ObraOkupas BertamiránsAccidentes en SantiagoAVE SantiagoTerraza Santiago
instagram

Urbanismo

Iago Lestegás participa nun taller na Escola de Arquitectura de Reus

O edil estivo co alumnado de cuarto que realiza traballos sobre diversos ámbitos de Santiago

O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, co alumnado de Arquitectura en Reus.

O concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, co alumnado de Arquitectura en Reus. / C.S.

Redacción

Santiago

O concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, participou esta semana en Reus nun taller co alumnado da materia de Proxectos e Urbanismo de cuarto curso que desenvolve os seus traballos sobre varios ámbitos de Santiago.

Convidado pola Escola de Arquitectura da Universidade Rovira i Virgili de Reus, coñeceu de primeira man o traballo sobre a zona da explanada de Salgueiriños, a canle do rego do Corgo, a avenida do Restollal, os núcleos do Combarro e Angrois, e o borde occidental da avenida de Romero Donallo, que están levando a cabo nove grupos de estudantes.

Propostas para a reflexión

Para o edil compostelán, «foi unha sesión mo interesante en que os nove equipos de estudantes presentaron candanseus proxectos sobre diferentes ámbitos da cidade que deben ser obxecto de reflexión arquitectónica e urbanística». Unha sesión que se prolongou durante cinco horas e na que houbo catro profesores da escola.

Os traballos presentados tiñan como denominador común a redución do espazo dedicado exclusivamente ao automóvil en vías sobredimensionadas como as avenidas de Romero Donallo, Cruceiro da Coruña e Restollal.

Diferentes proxectos compartían ademais enfoques dirixidos á renaturalización de espazos fluviais, ao coidado do comercio de proximidade e á creación de espazos públicos e equipamentos de calidade.

Interese no urbanismo compostelán

A de esta semana é a terceira visita que realiza o concelleiro Iago Lestegás convidado por unha escola de arquitectura que amosa o seu interés no urbanismo da capital galega.

Noticias relacionadas y más

En outubro de 2024 presentoulle ao alumnado de quinto curso de Urbanismo da Escola de Arquitectura da Universidade de Florencia o modelo de cidade compacta, verde e equitativa que impulsa o Concello de Santiago, e o pasado 22 de abril participou na materia Actuacións Urbanísticas Contemporáneas da Escola de Arquitectura da Coruña, onde o edil compartiu co alumnado a estratexia municipal para mitigar, a través de diferentes ferramentas urbanísticas, os impactos do turismo na vivenda e no comercio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
  2. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
  3. Santiago estrena terraza secreta: un oasis de paz junto al río Sarela para desconectar al atardecer
  4. Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
  5. Cincuenta estudiantes son reconocidos por su esfuerzo académico en la residencia Almirante Martorell de Santiago
  6. Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
  7. Santiago reconstruida en digital: la ciudad que vuelve a existir en 3D
  8. La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago

Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos

Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos

La Feria del Libro de Santiago: sus protagonistas hablan de lo que la IA no puede reemplazar

La Feria del Libro de Santiago: sus protagonistas hablan de lo que la IA no puede reemplazar

Iago Lestegás participa nun taller na Escola de Arquitectura de Reus

Iago Lestegás participa nun taller na Escola de Arquitectura de Reus

Manuel Taboada, jefe de sección en el CHUS: «En Anestesiología investigamos para mejorar, pero falta infraestructura y dinero»

Solo el 37% de los compostelanos lleva toda su vida residiendo en la ciudad

Solo el 37% de los compostelanos lleva toda su vida residiendo en la ciudad

Vicenta Lorca, la madre del genio de la poesía, centra en Santiago un espectáculo "Que muestra la parte más humana de ambos"

Vicenta Lorca, la madre del genio de la poesía, centra en Santiago un espectáculo "Que muestra la parte más humana de ambos"

Una mujer embarazada entre los ocupantes de dos coches accidentados en la rotonda de Santa Lucía

Una mujer embarazada entre los ocupantes de dos coches accidentados en la rotonda de Santa Lucía

Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios

Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
Tracking Pixel Contents