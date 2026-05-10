Juan Gómez-Jurado, escritor con familia en Santiago, hace viral su post de la Feria del Libro en Vallecas: "A veces vendrá gente. Y otras lloverá"

Juan Gómez-Jurado, escritor multiventas con familia en Santiago, ciudad donde vivió diez años, ha lanzado este fin de semana un mensaje sobre su visita a la Feria del Libro de Vallecas que se ha convertido en viral. En plena gira de una nueva novela titulada "Mentira", que ya va por la décima edición, muestra en su postura cara poco comentada del mundo editorial: la de los días con ausencia de público incluso para autores de tanta fama como él.

Mensaje a quienes escriben

Juan Gómez-Jurado ha escrito en sus redes con la foto adjunta arriba: "Tres horas. Seis personas. Caseta de la Feria del Libro de Vallecas. Y esto es lo normal. Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase. Y te va a pasar. A veces vendrá gente. Y otras lloverá. O hará un sol que ahuyenta. O simplemente no será el día. Y te tocará mirar tres horas a una calle medio vacía con la sonrisa puesta por si aparece alguien. A mí me sigue pasando. Y mejor que me siga pasando, porque el día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de dónde vengo".

Y añade como consejo: "A los que escribís en silencio esperando vuestra primera caseta: la tendréis. Y algún día también estará vacía. Volvéis a casa, abrís el documento, y escribís la siguiente página. Es lo único que cuenta. Y a las seis personas que hoy se mojaron conmigo: gracias".

Su mensaje alude a las muchas circunstancias que concluyen en las sesiones de firmas, como las que se han hecho estos días en la Feria del Libro de Santiago.

Juan Gómez-Jurado con sus hijos en Santiago durante un acto de 2024 en El Corte Inglés. / Jesús Prieto

Gran eco en redes

Ese mensaje de Juan Gómez-Jurado suma ya en X más de 301.000 visualizaciones y en Instagram, red social donde este autor de best sellers suma 2,1 millones de followers, acumula 456 comentarios y 6693 interacciones. Entre los comentarios sobre ese testimonio de Juan Gómez-Jurado, hay igual de editoriales, que de personas que leen sus libros, que de autoras y autores, casi todos mostrando comprensión y aportando sus propias experiencias en el mundo de los libros.

Catarata de reacciones

Desde la Editorial Deméter escriben en X: "Gracias Juan, por compartir esta experiencia que, para la mayoría de pequeñas editoriales, es habitual. Ferias bajo la lluvia o el sol, contra viento y marea. Presentaciones de sillas vacías. Recoges y a casa. Al día siguiente te levantas y sigues trabajando".

Y Marta G. Navarro, periodista añade: "Gracias por compartirlo, Juan. Fui librera en la Feria del libro de Sevilla y a la mitad de los autores no les vino nadie. Intentaban venderse al que pasase, sin perder el ánimo. Aproveché ese rato para entrevistarles, conocer sus motivaciones y su obra. Algunos eran unas y unos cracks".

Abel Rodríguez, escritor aplaude la confesión del conocido autor y aporta una vivencia propia: "Gracias, Juan, por estas palabras. El viernes tuve una presentación-taller sobre mi libro de microrrelatos. Hubo unas 30 personas, pero solo tuve una venta. Lo único que pensaba era en ajustar algunas cosas para la siguiente".

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Y Javier Moñino, periodista opina: "Llevo poco en esto y sólo he publicado un libro (de momento) y ya conozco esa sensación de sobra pero incluso en días de 0 ejemplares me he llevado cosas positivas, especialmente la gente que voy conociendo".