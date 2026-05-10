Los 6 clubs de lectura que llenan las librerías de Santiago: del casco histórico a O Castiñeiriño

En plena Feria del Libro, Santiago es esta semana más lectora que nunca. Y también los picheleiros, muchos de los cuales disfrutan de adentrarse en las librerías y bibliotecas de la ciudad en busca de la próxima lectura que les robe el corazón.

Para aquel al que le guste leer, pero no tenga con quién comentarlas, la ciudad esconde multitud de clubs de lectura en los que reunirse y conocer gente. Desde la zona vieja hasta O Castiñeiriño y abarcando toda clase de temas, estos son algunos de los lugares donde los santiagueses pueden descubrir y compartir su opinión con otros lectores empedernidos.

Libraría Lila de Lilith: 3 clubs con espíritu feminista y LGBT

Una de las librerías más hiperactivas de la urbe es la Libraría Lila de Lilith. Este espacio, situado en el número 7 de la Rúa Travesa, casi bate un récord en el barrio dinamizándolo con hasta tres clubs de lectura diferentes.

"Moita xente entra na libraría e pregunta se temos algo. Eu vexo moito interese", asegura la propietaria, Patricia Porto, que quiso impulsar esa pasión lectora entre los clientes del casco histórico.

Para ello, puso en marcha un club de lectura feminista en colaboración con A Sega, una plataforma dedicada a la literatura escrita por mujeres. Un sábado al mes, a las 12.00 horas, un grupo de entre 10 y 15 personas se reúne para debatir "libros de autoras galegas" y aprender más sobre un nicho editorial que, muchas veces, se encuentra doblemente olvidado.

Cuenta Porto que todavía queda algún hueco libre en la actividad para los que quiera unirse, a diferencia de lo que ocurre con Medusa. Este club, conducido por Tamara Rodríguez (conocida en redes como @lectorallila), tiene incluso lista de espera y una popularidad que hace que, a veces, el grupo llegue a reunirse hasta dos veces al mes.

En él, son los lectores los que proponen las lecturas mensuales, para charlar sobre ellas el último viernes a las 18.00 horas. "Ás veces adaptamos os horarios, porque veñen as autoras ou conéctanse en directo", indica la librera, que cifra el máximo de asistentes en 16 personas.

A la misma hora que Medusa, pero los martes, se congrega en esta librería compostelana otro grupo de lectores apasionados, los de Avante LGBT+. Este es ideal para los que prefieran lecturas más pausadas o un ritmo de reunión menos exigente, ya que sus miembros solo se juntan "unha vez cada dous ou tres meses".

A pesar de la temática, la librera asegura que se trata de un club "aberto a todo o mundo". Aunque, eso sí, es especialmente recomendable para quienes deseen explorar otras realidades más allá de la cisheteronorma aprovechando el poder de la literatura.

Club de Lectura Libros en Camino, libros 'mainstream' y encuentros con autores

Si lo que se buscan son lecturas más cercanas al mainstream, uno puede dirigirse al reciente Club de Lectura Libros en Camino. Esta agrupación propone libros "de todos los géneros" para comentarlos un sábado al mes a las 13.00 horas.

Por el momento, se han comentado publicaciones como París depertaba tarde, de Máximo Huerta, Irène de Pierre Lemaitre o El manipulador de Francisco Lorenzo, que acudió personalmente a la reunión en la Casa del Libro de Xeneral Pardiñas. Otras de las últimas lecturas que se han llevado a cabo incluyen títulos tan conocidos como Cumbre Borrascosas o Comerás flores, de Lucía Solla Sobral.

Cronopios: lecturas silenciosas y reuniones temáticas

Dicen desde la librería Cronopios que su tienda es tan pequeña que ningún club de lectura podría reunirse en ella. Pero eso no le ha impedido a Mercedes Corbillón organizar citas a lo largo y ancho de Compostela, en lugares como museos, el Mercado de Abastos e incluso los tejados de la Catedral.

Una de las actividades más famosas que organiza son las de Le Conmigo, conocidas como Silent Reading Parties, que celebra una vez al mes. "La gente lee una hora en silencio, cada uno trae su libro y luego hablan con los autores invitados", explican desde el número 8 de la Rúa Orfas, que también realiza encuentros temáticos de literatura trimestralmente.

Club de Lectura Ámbito Cultural, el epicentro de la literatura contemporánea

En El Corte Inglés, también ha comenzado recientemente el Club de Lectura Ámbito Cultural Santiago. Un proyecto lector bilingüe (gallego y castellano) de literatura contemporánea dirigido por Miguel García‑Fernández (@lectureo en redes).

El historiador e investigador del Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento organizará encuentros mensuales con autores invitados, como María Solar, que inauguró la iniciativa el pasado mes de abril presentando su novela Las malas ideas. Al igual que los anteriores, se trata de un club gratuito, aunque con plazas limitadas, por lo que conviene apuntarse con tiempo suficiente.