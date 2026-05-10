Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro NoroesteCrisis hantavirusCrónica social compostelanaOkupas BertamiránsEl tiempo
instagram

O PP de Santiago esixe ao goberno local actuacións urxentes para mellorar a seguridade e o mantemento en Berdía

A concelleira Nerea Barcia denuncia o mal estado dos accesos, a falta de mantemento na igrexa e as deficiencias da pista cuberta

O PP de Santiago esíxelle ao goberno de BNG e CA accións urxentes para mellorar a seguridade e o mantemento en Berdía.

O PP de Santiago esíxelle ao goberno de BNG e CA accións urxentes para mellorar a seguridade e o mantemento en Berdía. / Antonio Hernández

ECG

Santiago

A concelleira do PP de Santiago, Nerea Barcia, vén de esixirlle ao goberno de BNG e CA que “actúe con urxencia na parroquia de Berdía, co fin de solucionar as numerosas deficiencias que afectan á mobilidade, á seguridade e á calidade de vida de toda a súa veciñanza”.

Barcia reclamou “o arranxo inmediato dos dous accesos principais á parroquia, xa que presentan un estado moi deficiente, que dificulta tanto o tránsito rodado, como o peonil e supón un risco evidente para as persoas usuarias”.

A edil popular lembrou que, aínda que existe unha actuación prevista, a través do POS da Deputación da Coruña, nada se fixo e “as veciñas e veciños non poden seguir agardando indefinidamente por unha solución, posto que, a pesar das súas reclamacións ao goberno nacionalista, non obteñen resposta algunha”.

Barcia tamén puxo o foco no acceso á igrexa parroquial, onde as lousas levantadas, a falta de limpeza e mantemento nas escaleiras e a ausencia dunha rampla para persoas con mobilidade reducida, maiores ou carriños de bebés converten este espazo nun punto, especialmente, problemático.

A popular advertiu, ademais, “do abandono da pista cuberta da parroquia, que sufre problemas de iluminación, falta de limpeza nos canalóns e tampouco hai información sobre a reposición das canastras, o que limita o seu uso e deteriora unha infraestrutura fundamental para a veciñanza”.

Noticias relacionadas

Á espera da convocatoria do Consello do Rural

Por último, Nerea Barcia criticou “o incumprimento na convocatoria do Consello do Rural, comprometida para despois de Semana Santa e que segue sen celebrarse, o que é -engadiu- unha mostra máis da falta de planificación, de transparencia e de vontade política deste goberno de BNG e CA”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
  2. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
  3. Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
  4. Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
  5. La Guardia Civil investiga a dos personas por el uso fraudulento de una tarjeta de tacógrafo en Santiago
  6. Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
  7. Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
  8. O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival

O PP de Santiago esixe ao goberno local actuacións urxentes para mellorar a seguridade e o mantemento en Berdía

O PP de Santiago esixe ao goberno local actuacións urxentes para mellorar a seguridade e o mantemento en Berdía

Éxito del Cluny y del Politécnico: los alumnos de Santiago que arrasan en IA y emprendimiento

Éxito del Cluny y del Politécnico: los alumnos de Santiago que arrasan en IA y emprendimiento

Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos

Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos

La Feria del Libro de Santiago: sus protagonistas hablan de lo que la IA no puede reemplazar

La Feria del Libro de Santiago: sus protagonistas hablan de lo que la IA no puede reemplazar

Iago Lestegás participa nun taller na Escola de Arquitectura de Reus

Iago Lestegás participa nun taller na Escola de Arquitectura de Reus

Manuel Taboada, jefe de sección en el CHUS: «En Anestesiología investigamos para mejorar, pero falta infraestructura y dinero»

Solo el 37% de los compostelanos lleva toda su vida residiendo en la ciudad

Solo el 37% de los compostelanos lleva toda su vida residiendo en la ciudad

Vicenta Lorca, la madre del genio de la poesía, centra en Santiago un espectáculo "Que muestra la parte más humana de ambos"

Vicenta Lorca, la madre del genio de la poesía, centra en Santiago un espectáculo "Que muestra la parte más humana de ambos"
Tracking Pixel Contents