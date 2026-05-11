Santiago de Compostela: más de medio millar de personas en proceso de regularización migratoria
A pesar de que "existen problemas en determinados casos por procedencia de las personas solicitantes" con respecto a cuestiones como certificados de penales, o con menores de familias monoparentales, la mayoría de las solicitudes se están desarrollando "con facilidad"
Agencias
La Plataforma polo Emprego ha facilitado la presentación de documentación de más de 500 personas en el actual proceso de regularización migratoria en Santiago de Compostela y su área de influencia, que estará abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Tal y como ha trasladado en un comunicado la asociación --facultada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones-, la mayoría de las personas proceden de Perú, Colombia, Brasil, Marruecos, Paraguay o Venezuela, señalando también otras procedencias como Gambia, Senegal, Guinea Ecuatorial, Mali, Pakistán, Argelia o Egipto.
En este sentido, el presidente de la plataforma, Miguel Fernández, ha destacado el "alto grado de coordinación" entre distintas entidades sociales para que dicho proceso "se desarrolle con absoluta normalidad" en Galicia.
Asimismo, ha recalcado que, a pesar de que "existen problemas en determinados casos por procedencia de las personas solicitantes" con respecto a cuestiones como certificados de penales, o con menores de familias monoparentales que "no cuentan con permiso de las dos personas progenitoras", la mayoría de las solicitudes se están desarrollando "con facilidad".
"Estamos sin duda ante el proceso histórico, por lo que supone de dignificación de las condiciones de vida de un grupo importante de vecinas y vecinos de nuestras ciudades, pueblos y aldeas", ha subrayado Fernández, y ha celebrado la "enorme alegría y esperanza" en familias y personas que "hasta ahora estaban agachadas, en durísimas condiciones de vida y soportando a veces situaciones de explotación laboral".
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