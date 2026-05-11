El ascenso del Obradoiro a la Liga ACB inyectará más de tres millones de euros a la economía de Santiago

El regreso del Monbus Obradoiro a la Liga ACB supone mucho más que la vuelta del baloncesto de élite a Santiago. La recuperación de la máxima categoría implica también un importante impulso económico para la ciudad, especialmente en los sectores vinculados al turismo, la hostelería y los servicios.

«Es un orgullo y una satisfacción para Santiago. El impacto, tanto directo como indirecto, es muy grande. Es una gran noticia para la ciudad», indica el portavoz de la Unión Hotelera Compostela, José Antonio Liñares, quien incide, además, en que el Obradoiro es «marca Santiago y un orgullo para la ciudad».

Un informe elaborado por investigadores de la Universidad de Vigo (UVigo) ya apuntaba en 2016 que cada temporada del Obradoiro en la máxima categoría del baloncesto español suponía cerca de 3,5 millones de euros anuales para la economía de la capital gallega. El estudio destaca especialmente el efecto de los partidos disputados en el Multiusos Fontes do Sar, capaces de atraer a miles de aficionados procedentes de otros municipios gallegos e incluso de fuera de la comunidad.

Aficionados del Monbus Obradoiro, el pasado viernes, durante el partido ante Gipuzkoa en el Multiusos Fontes de Sar. / Antonio Hernández

«Tengo unos amigos en Madrid que son del Estudiantes, muy ligados a la Demencia, y cuando su equipo estaba en ACB siempre venían a Santiago, con lo cual pagaban una o dos noches de hotel en la ciudad, acompañadas de buenas comilonas», describe Liñares, antes de insistir en que el Obradoiro y su afición son ejemplo de «valores que simbolizan orgullo de ciudad, muy reconocidos para muchos visitantes». En este sentido, subraya que «es prácticamente el único de la Liga al que se le conoce por su marca original, Obradoiro». Liñares también pone el foco en el ambientazo que se genera en «la Caldeira, especialmente con el equipo en la ACB, una de las competiciones más potentes de Europa». «En Primera FEB, aunque la afición ha seguido apoyando al equipo, ese punch o efervescencia no es el mismo que se genera ante rivales de nivel de Euroliga como el Real Madrid, Barcelona, Baskonia...», sostiene el portavoz de la Unión Hotelera Compostela.

Impacto económico

Tal y como recoge el informe de la UVigo, realizado por el grupo de investigación SETrg, la repercusión económica del Obra en ACB se deja notar principalmente en sectores como la hostelería, los hoteles, el transporte y el comercio local. Además, según datos difundidos en los últimos años por responsables de la parcela económica del propio club, alrededor de 2,6 millones de euros proceden directamente del gasto realizado por visitantes no residentes en Santiago, mientras que otros 800.000 euros corresponden al consumo generado por asistentes del área compostelana.

«É evidente que a hostalería é o sector máis beneficiado polo ascenso do Obradoiro, xa que implica desprazamentos de afeccións moi potentes, como as do Madrid ou Barça, ou cando hai un derbi galego en Sar. Neste sentido, é moi importante que o equipo estea na Liga ACB», afirma el presidente de Hostalaria.gal, Lois Lopes.

Turismo deportivo

En el sector destacan que los encuentros del Obradoiro se han convertido además en un importante foco de turismo deportivo. La elevada asistencia a Sar permite dinamizar la actividad económica durante fines de semana completos, beneficiando especialmente a bares, restaurantes y alojamientos de la ciudad. «Cando hai un partido en Sar nótase na cidade, a afluencia de visitantes é maior e supón un gran beneficio para a hostalería», incide Lopes.

Proyección exterior de Santiago

Más allá de las cifras económicas, la presencia del equipo en la ACB también refuerza la proyección exterior de Santiago como ciudad vinculada al deporte de élite. La retransmisión televisiva de los partidos y la llegada periódica de equipos y aficionados visitantes contribuye a ampliar la visibilidad de la capital gallega en el exterior. Hay que tener en cuenta además que el Obradoiro está considerado por numerosos expertos como un ejemplo de cómo un club deportivo profesional puede actuar como «elemento dinamizador para ciudades medias, generando actividad económica estable y fortaleciendo la identidad social y deportiva del territorio».

«El ascenso del Obradoiro es tremendamente positivo para la ciudad y la gente se enorgullece de ser de Santiago. Su impacto económico es tremendo, ya que da vida a la ciudad desde septiembre a mayo», afirma el presidente de la Asociación de Turismo y Hostelería Compostela, Ramón García Seara.