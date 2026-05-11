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Bea Lema y Alberto Vázquez charlan en Santiago sobre sus premiadas carreras en el cómic y el cine

Bea Lema y Alberto Vázquez

Bea Lema y Alberto Vázquez / Kiko Delgado - Casteleiro

Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Bea Lema y Alberto Vázquez van a charlar esta semana en Santiago sobre sus premiadas carreras en el cómic y el cine dentro de una actividad de entrada libre que promueve el cine Numax, llamada "Papel e Prata".

Diálogos de cultura

La premiada pareja que componen, cada quien en su área, Bea Lema y Alberto Vázquez visita el citado cine compostelano este miércoles, 13 de mayo, a las 19 horas, coloquio que lleva por nombre «Debuxos animados». Y para asistir de forma gratuita hay que realizar la reserva por email (comunicacion@numax.org) indicando nombre completo y un teléfono de contacto (cabe e reservar varias plazas por persona).

Carreras destacadas

Bea Lema (A Coruña, 1985) es ilustradora y autora de cómic, y tras ganar el Premio Nacional de Cómic en 2024 por su aplaudido libro "El cuerpo de Cristo"’, reeditado ahora en gallego por Astiberri ('O corpo de Cristo'), acumula eco como parte de los nuevos talentos del llamado noveno arte. Ese libro tiene su versión en el mundo de la animación como cortometraje, ejemplo de polivalencia.

Le ocurre lo mismo a Alberto Vázquez (A Coruña, 1980), director de animación, ilustrador y dibujante, suma cuatro Goyas como referente del cine de animación en España y largometrajes como "Psiconautas" (2015), "Unicorn Wars" (2022) y "Decorado" (2025), que tienen su versión en cómic.

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El primer encuentro delciclo "Papel e Prata", fue cosa de la escritora Berta Dávila y el cineasta Álvaro Gago, y los dos próximos van a contar con Paula Ducay e Inés García y con Luis López Carrasco y Alejandro Gándara Porteiro. Esta actividad está subvencionada por la Deputación da Coruña.

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