Do Arco de Mazarelos ás capelas da Catedral: Raxoi aproba a restauración de elementos emblemáticos do patrimonio santiagués
Raxoi aproba a restauración do Arco de Mazarelos que vai levar a cabo o Consorcio. Tamén se concede licenza de obra para a reparación das cubertas de varias capelas da Catedral
A xunta de goberno local aprobou este luns o proxecto de execución “para limpeza, restauración e conservación do Arco de Mazarelos”. Un plan que foi elaborado e vai desenvolver a oficina técnica do Consorcio de Santiago. A concelleira Míriam Louzao explicou que se vai actuar “nos paramentos, para a consolidación da fábrica e a eliminación das vías de auga de chuvia da parte superior e tamén dos encontros dos edificios lindeiros”.
O proxecto conta cun orzamento de execución de 51.436 eutos e un prazo de catro meses e prevé “a eliminación ou recolocación de todos os elementos descontextualizados, como a cablaxe, as placas ou a varanda superior”. Louzao lembrou que este arco e o único da muralla compostelá que permanece no seu lugar e de que por el entraban á cidade “o viño do Ribeiro e o cereal de Castela”, así coma outros produtos comerciais dos arredores, coma a comarca da Ulla.
A ábsida catedralicia
Cun orzamento de 281.394 euros e un prazo de execución de 7 meses, a xunta de goberno local celebrada este luns deulle luz verde á “restauración das cubertas absidiolas” da Catedral de Santiago. A concelleira Míriam Louzao especificou na súa comparecencia de prensa que a xeometría destas cubertas é irregular, polo que se estaban a producir filtracións de auga que se van resolver con estas actuacións.
“A Catedral conta cun plan director que foi aprobado no 2009 e que recolle un estudo das patoloxías existentes no edificio e ordena as propostas da actuación clasificándoas segundo as súa prioridade e sitúa entre as prioridades secundarias as referidas ás cubertaa das capelas da ábsida”, explicou Louzao.
A edil aclarou tamén que dende a restauración do Pórtico da Gloria en 2010 e até 2021 xa se realizaron “diferentes actuacións nas cubertas que agora se completan coas zonas que quedaran se restaurar” na cabeceira do templo, como a sacristía da Capela de San Pedro, a Capela da Concepción da Prima e a da súa sacristía ao carón da capela románica de San Bartolomeu ou a capela do Espírito Santo. Ademais, o proxecto prevé actuar nas fiestras exteriores dalgunha delas.
Apoio ás vítimas de violencia
A Fundación Monte do Gozo – Proxecto Home recibiu xa de Raxoi a licenza para reformar a edificación que será a Residencia de Atención Integral para Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero. Trátase dun proxecto que conta cun orzamento de execución de 481.477 euros.
Segundo explican dende o goberno local as actuacións realizaranse nun inmoble de tres plantas cunha superficie construída total de algo máis de 400 metros cadrados. O edificio distribuirá na planta baixa os espazos comúns, instalarase un ascensor e os dormitorios, 11 en total, ocuparán as restantes plantas. Coa reforma mellorarase tamén a accesibilidade e a eficiencia enerxética do inmoble.
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival