Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago

Ediciones agotadas, libros que guardan otras vidas o aquellos que son imposibles de encontrar en mesas de librerías habituales. Luego de la feria del libro, ejemplares de todos ellos regresan a la Alameda en una nueva edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Santiago.

La cita, organizada por la Federación de Librarías de Galicia, tendrá lugar del 14 al 31 de mayo con las aportaciones de ocho librerías especializadas procedentes de Galicia, Madrid, León, Salamanca y Valencia.

Cincuenta y seis metros de exposición en los que se podrán encontrar libros antiguos, raros, curiosos, descatalogados o difíciles de localizar, además de revistas históricas, publicaciones singulares o materiales de coleccionismo a precios razonables.

XXXV Feira do Libro de Antigo e de Ocasión de Santiago / Cedido

Librerías participantes

En la XXXV edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión participarán un total de ocho librerías:

Libros Quique , de Mislata (Valencia)

, de Mislata (Valencia) Lorca Libros , de Alcorcón (Madrid)

, de Alcorcón (Madrid) Librería Cajón Desastre , de Ponferrada (León)

, de Ponferrada (León) Madrid Books , de Salamanca

, de Salamanca A Gata Tola , de Santiago

, de Santiago A Tobeira de Oza , de A Coruña

, de A Coruña Arcadia , de A Coruña

, de A Coruña Fiandón. Libros de Vello, de A Coruña

Horario de la feria

La Feira do Libro Antigo e de Ocasión estará abierta de 11 a 14.00 horas y de 17 a 21.00 horas. Un año más permitirá a los visitantes reencontrarse con ediciones olvidadas, primeras impresiones, volúmenes históricos y publicacións que difícilmente pueden verse en los circuitos comerciales habituales.

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Una feria que reivindica a los libros como objetos con memoria, con un recorrido vital propio, capaz de pasar de mano a mano y de seguir construyendo lectores décadas después de su publicación.