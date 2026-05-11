Los libros más difíciles de encontrar toman la Alameda de Santiago
La Feira do Libro Antigo e de Ocasión reunirá del 14 al 31 de mayo ocho librerías especializadas de toda España en la Alameda de Santiago
Ediciones agotadas, libros que guardan otras vidas o aquellos que son imposibles de encontrar en mesas de librerías habituales. Luego de la feria del libro, ejemplares de todos ellos regresan a la Alameda en una nueva edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión de Santiago.
La cita, organizada por la Federación de Librarías de Galicia, tendrá lugar del 14 al 31 de mayo con las aportaciones de ocho librerías especializadas procedentes de Galicia, Madrid, León, Salamanca y Valencia.
Cincuenta y seis metros de exposición en los que se podrán encontrar libros antiguos, raros, curiosos, descatalogados o difíciles de localizar, además de revistas históricas, publicaciones singulares o materiales de coleccionismo a precios razonables.
Librerías participantes
En la XXXV edición de la Feira do Libro Antigo e de Ocasión participarán un total de ocho librerías:
- Libros Quique, de Mislata (Valencia)
- Lorca Libros, de Alcorcón (Madrid)
- Librería Cajón Desastre, de Ponferrada (León)
- Madrid Books, de Salamanca
- A Gata Tola, de Santiago
- A Tobeira de Oza, de A Coruña
- Arcadia, de A Coruña
- Fiandón. Libros de Vello, de A Coruña
Horario de la feria
La Feira do Libro Antigo e de Ocasión estará abierta de 11 a 14.00 horas y de 17 a 21.00 horas. Un año más permitirá a los visitantes reencontrarse con ediciones olvidadas, primeras impresiones, volúmenes históricos y publicacións que difícilmente pueden verse en los circuitos comerciales habituales.
Una feria que reivindica a los libros como objetos con memoria, con un recorrido vital propio, capaz de pasar de mano a mano y de seguir construyendo lectores décadas después de su publicación.
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival