El Festival FunFunFun llega a Santiago el 6 de junio con talleres gratuitos antes a cargo de Paula Mayor, Inés Vázquez e Cristian F. Caruncho

La concejala de Mocidade, María Rozas y el edil de Centros Socioculturales, Xan Duro, presentaron en Raxoi la octava edición del festival FunFunFun, acompañados por Neves Rodríguez y Manuel Barreiro, en representación de la organización de este evento en Santiago. El cartel de esta edición es obra del ilustrador y muralista Elías Taño, afincado en Valencia, que también participó en una edición anterior.

Feria de autoedición

La programación del FunFunFun se desarrollará en la Casa das Máquinas el 6 de junio, desde las 11:00 horas. El eje central de la jornada será la feria de autoedición, que reunirá proyectos de Galicia, Cataluña, Euskadi y Portugal, «reforzando los vínculos culturales y el intercambio artístico, y también enriqueciendo la diversidad del evento», indican desde la organización.

Además, el festival se completa con diferentes propuestas de ocio y reflexión alrededor de la cultura independiente. Así, por la mañana habrá una sesión de rol dirigida por Xulián Pintos, un concierto sorpresa y una sesión vermú a partir de las 13:30 horas con Saibran DJ. La tarde será para el intercambio de ideas, con un encuentro entre el asociacionismo de Galicia y Portugal con Laura Romero, de la Asociación Galega de Profesionales de la Ilustración, y Júlio Dolbeth, de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Porto. También está previsto hacer una tertulia con el ilustrador lisboeta José Feitor, que dará paso a una de las actividades más llamativas del FunFunFun 2026: el combate de dibujantes que estará presentado por Leandro Barea y Alberto Guitián. El festival rematará con el concierto de Faul, a partir de las 21:30 horas.

Talleres cada sábado de mayo

Al amparo del FunFunFun, el departamento de Centros Socioculturales pone en marcha una serie de talleres que se desarrollan todos los sábados del mes de mayo, dirigidos al público infantil y juvenil e impartidos por profesionales de amplia trayectoria en el mundo del cómic y la ilustración. El primero de ellos será mañana en el CSC de Vite, en horario de 11.00 a 13:00 horas. El primero se hizo el reciente día 9 con Manel Cráneo, uno de los autores destacados de la escena del cómic en Galicia. El sábado 16 de mayo se hace el próximo con Inés Vázquez pata hablar de manga en el centro sociocultural de Santa Marta, para niños y niñas de entre 8 y 12 años. Y esa programación se traslada al CSC Maruxa y Coralia el día 23 de mayo, con un taller de papercut con Paula Mayor, para personas mayores de 16 años. El último de los talleres previstos se hará el 30 de mayo en el CSC del Ensanche, con Cristian F. Caruncho.

Las inscripciones para cada uno de los talleres gratuitos se hacen en el centro sociocultural en el que se van a desarrollar.

Noticias relacionadas

Descargar el cartel del Festival FunFunFun 2026