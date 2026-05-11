Llegan las fiestas "más picheleiras": este es el programa completo de la Ascensión 2026

Desde este martes día 12 y hasta el próximo domingo 17 de mayo, Santiago celebra un año más sus fiestas "más picheleiras", las tradicionales Fiestas de la Ascensión. Seis días en los que la capital gallega contará con un buen número de actividades y actuaciones para todos los gustos.

Desde conciertos o exaltaciones folclóricas a actividades deportivas, el tradicional torneo de chave, la comparsa de cabezudos o la noria instalada en la Alameda, los planes para disfrutar de las fiestas de la Ascensión son infinitos.

Desde EL CORREO GALLEGO te desgranamos todo el programa con todos los detalles de este año para que no te pierdas nada.

Programa por días

Martes, 12 de mayo

Las Fiestas de la Ascensión comienzan este martes 12 de mayo en Santiago y lo hacen con un espectáculo en la Praza do Obradoiro, de 20.00 a 22.00 horas, de Tanxugueiras.

Tanxugueiras durante su actuación el año pasado en las fiestas de la Ascensión / Jesús Prieto

El trío gallego presentará en primicia en el inicio de las fiestas su nuevo álbum, 'O cuarto', un trabajo con el que el grupo celebra sus diez años sobre el escenario.

Además, el trío conformado por Aida Tarrío, Olaia Maneiro y Sabela Maneiro, ha anunciado que no se trata de un concierto, sino de algo "moito máis especial para nós". Así, la cita en el Obradoiro será una "escoita colectiva do novo álbum antes de que saia".

Miércoles, 13 de mayo

Al día siguiente, el Teatro Principal acogerá, a las 20.00 h., la representación de 'Espiñas Rosas', de ARTías Teatro, a partir de la obra 'Entre Mujeres' de Santiago Moncado.

Una actividad que no faltará a su cita con las fiestas "máis picheleiras" es el festival Santiago 40 Pop. Presentado por Tony Aguilar, la cita será en la Quintana desde las 21.00 horas y contará con nombres como las extriunfitas Chiara Oliver y Ruslana, Marlon, Samuraï, Daniel Blasco, el carballés Kenneth (finalista este año en el Benidorm Fest), O Xoán, Tapa D'Orella y el DJ compostelano Kike Varela junto a Álvaro Puga.

Por último, la orquesta América de Vigo cerrará la noche desde las 22.00 h. en la Alameda.

Jueves, 14 de mayo

El jueves 14 de mayo, día de la Ascensión, comenzará a las 10.00 horas con una alborada de la A. C. Música e Baile Tradicional de Conxo, que irá desde Conxo a la praza de Fonseca. Acto seguido, desde las 12.00 h., la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela y la Agrupación Folclórica Colexiara do Sar ofrecerán bajo la dirección de David Fiuza un concierto en la Quintana.

A las 12.30 horas llegará uno de los momentos más esperados cada año con la comparsa de cabezudos que recorrerá el casco histórico compostelano. Los cabezudos saldrán desde la rúa Nova para desfilar por Praterías, Fonseca, rúa do Franco, praza do Toural, rúa Nova, Caldeirería, Praza de Abastos, praza de Cervantes, Santo Agostiño, rúa Travesa, Casas Reais, Preguntoiro, Fonte Sequelo y rúa Nova.

Desfile de los Cabezudos por el casco histórico de Santiago / Jesús Prieto

Otra de las citas más destacadas del día de la Ascensión es la celebración en el Mercado Nacional de ganado de Amio de la Feira cabalar de la Ascensión. Entre las 10.00 y las 14.30 horas tendrán lugar numerosas muestras y andaduras con el gran espectáculo ecuestre de doma 'Feira cabalar da Ascensión 2026' (de 13.10 a 14.00 h.) como broche final.

Feria cabalar en Amio / Antonio Hernández

Tampoco faltará este año la celebración de Folk na Rúa con las agrupaciones compostelanas Ultreia, Bricadeira, Cantigas e Agarimos y la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar. Entre las 18.00 y las 19.30 horas, las distintas agrupaciones llevarán su música a las plazas de Santo Agostiño, Toural, Cervantes y Obradoiro antes de realizar una actuación conjunta en Praterías.

El día grande de las fiestas se cerrará con la representación de la obra 'Esencia' en el Auditorio de Galicia (20.30 h.), el concierto de Mondra en la Quintana (21.00 h.) y la actuación de la orquesta Marbella en la Alameda (22.00 horas).

Viernes, 15 de mayo

El viernes arrancará con una alborada a cargo de la A. C. Devagadiño a partir de las 10.00 horas desde O Castiñeiriño hasta San Fiz de Solovio.

Ya por la tarde, el Coro Voces de Compostela actuará en la Praza do Toural (18.30 horas), el Coro Asubio en Cantón do Toural (19.00 h.), la Coral Alegría de Compostela en Cervantes (19.30 horas), y el Coro Santa Susana en el Obradoiro (20.00 h.). A las 20.00 horas arrancará una nueva edición, la número 49, del Tradicional Torneo da Chave en la Alameda, al lado de la Escola Intantil de Santa Susana.

Poco después, a las 20.30 horas comenzará en la Quintana una de las propuestas musicales más destacadas de las fiestas como es el ComposFest, que en la edición de este año contará con tres grandes nombres: 9Louro, Lumedoloop y Saya.

Cartel oficial del ComposFest / Concello de Santiago

El viernes lo cerrarán las actuaciones de la Coral Polifónica La Salle en la Igrexa de Santa María Salomé (21.00 h.) y de la orquesta La Oca en la Alameda (22.00 h.).

Sábado 16 de mayo

Una de las citas más destacadas de las fiestas de la Ascensión en general, y del sábado en particular es la celebración de la Romaría das Flores. Durante todo el día pasarán por el Parque de Belvís FuegoLolita, Lisasinson, Chico Selektor, Saibran, Familia Caamagno y la Orquestra do Quince, Los Mejillones Tigre, Los Punsetes y Pídechas o corpo. La Romaría das Flores continuará también el domingo con Vinicius e seu Conjunto Selvagem, la orquesta Neverloura y Bigote Mix.

Además de la Romaría das Flores, el sábado se celebrará en el pabellón de Pontepedriña el campeonato gallego de Espada (de 9.00 a 19.00 horas), la XXVI Festa para as persoas maiores en el recinto Ferial de Amio (14.00 h), el final del Torneo da chave (17.00 h.) o las actuaciones en el Teatro Principal (20.00 h.) de la Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de voces graves y Coro Harmonia Stellae.

Torneo de chave en la Ascensión / Antonio Hernández

El propio sábado, las escuelas de baile tradicional Brincadeira, Cantigas e Agarimos, Ultreia y Colexiata do Sar volverán a llevar su música y baile a las plazas de Santo Agostiño, Cervantes, Toural y Obradoiro, así como a la Quintana con una actuación conjunta a las 13.30 horas.

No faltarán tampoco los Cantos de Taberna, que comenzarán a las 20.00 horas con Muiñeros do Sarela en Airas Nunes, Esfolladores en Riquela y Sons de Solobio en Bar Suso. A las 21.00 h. será el turno de Muiñeiros do Sarela en Bar Moha y de Raianos en Bar Pepe Payá. Esfolladores y Sons de Solobio estarán a ñas 22.00 h. en Bar Medusa y Bar Gramola, respectivamente, y por último, Raianos estará a las 23.00 horas en el Bar Gramola.

Por último, la jornada del sábado se cerrará con el concierto de Alba Reche en la Quintana y con la actuación de la orquesta Atenas en la Alameda, ambas desde las 22.00 h.

Domingo, 17 de mayo

El domingo 17, Día das Letras Galegas y último día de las fiestas de la Ascensión, comenzará con la XXV Carreira da Ascensión organizada por el Club Ciclista Compostelano y con una alborada desde Vista Alegre a Cervantes a cargo de la A. C. Armadanzas.

A las 11.45 horas tendrá lugar el desfile das Letras Galegas desde el Toural a la cuesta de San Domingos de Bonaval y, acto seguido, la Banda Municipal de Música de Santiago ofrecerá en la plaza de San Martiño Pinario un concierto bajo el nombre 'A voz das Letras Galegas'.

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Por último, las fiestas de la Ascensión de este año se cerrarán con Latexo Percusión (19.00 h.) en distintos puntos del casco histórico y con el espectáculo 'Circes e Morganas' (20.00 h.) en la Quintana.