Juan Echanove llega a Santiago con "Esencia": «Del escenario te baja el público»

Juan Echanove y Joaquín Climent interpretan este jueves 14 de mayo en Santiago «Esencia», una producción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales que llega al Auditorio de Galicia, escrita por Ignacio García May bajo la dirección de Eduardo Vasco.

El argumento de "Esencia " presenta a dos viejos amigos que se reencuentran tras muchos años. Su conversación con recuerdos y reflexiones está influida por la espera de un misterioso autor que nunca va a llegar o que quizá ha estado ya presente desde el principio en su dialogo.

Actor premiado

Es una cita con entradas a la venta a 14 euros. En el amplio listado de premios de Echanove destacan el Goya al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Divinas palabras, dirigida por José Luis García Sánchez en 1987 y el de Mejor Actor Principal por Madregilda, de Francisco Regueiro (1994), así como la Medalla de Oro de las Bellas Artes de 2017. Antes de viajar a Compostela, Juan Echanove (Madrid, 1961) atiende a EL CORREO GALLEGO.

En una obra de teatro a dos voces como ‘Esencia’, ¿Cómo se decide qué papel hace cada quien?

Es cosa del director. A mí me convocó Eduardo Vasco para hacer Pierre, el profesor de Literatura en la Universidad y a Joaquín Climent para interpretar a Cecil, que es escritor de best sellers. Un día, al comienzo de los ensayos, fantaseábamos con la posibilidad de poder interpretar indistintamente a los personajes, turnarnos, pero se hacía inviable porque es una función muy difícil de interpretar y de construir. Joaquín le diría lo mismo que yo: estamos muy a gusto cada uno interpretando el papel que tenemos cada uno en una obra como Esencia.

"La concentración que hay que tener para hacer esta función es tan grande que al acabar cada función de 'Esencia' terminemos vaciados por entero" Juan Echanove — Actor y dramaturgo

Un misterio con dos personajes en un mismo espacio, uno de ellos escritor, lleva a pensar en ‘La huella’, película interpretada por Laurence Olivier y Michael Caine.

Efectivamente, hay algo de La Huella, de Joseph L. Mankiewicz, pero también tiene connotaciones de Beckett y de Pirandello. El autor encuadra esta función en un trilogía llamada Teatro de la conspiración en la que retrata todos estos temas que ponen en duda la realidad, la historia, y se nos hace creer en un momento dado que nuestro destino puede estar prescrito de antemano y toda una serie de cuestiones que hoy con el auge de los totalitarismos, los dominios, la inteligencia artificial, las redes sociales, la desvalorización de la verdad, el valor de la mentira repetida mil veces que llega a convertirse en verdad, la falta de contraste de las noticias con los datos... hacen que Esencia sea una obra de temática muy actual.

Juan Echanove y Joaquín Climent en una escena de la obra de teatro "Esencia", escrita por Ignacio García May bajo la dirección de Eduardo Vasco / Teatro Español (Javier Naval)

Teatro de palabra Vs. inteligencia artificial

¿Tiene algo de ajedrez una obra con dos personajes enfrentados?

La concentración que hay que tener para hacer esta función es tan grande que requiere una atención que hace que al acabar cada función terminemos vaciados por entero.... Pero no se trata tanto de una carga física, es una obra que, para hacerla bien requiere estar muy en la función. Hay que escuchar muy bien al otro y hay que sentir lo que se está diciendo y eso, durante hora y media, supone un esfuerzo... Es teatro de texto e independientemente del espacio escénico, que me parece interesantísimo, igual que lo es el diseño de la iluminación, elementos sin los cuales no llegaríamos al público, la palabra es la que marca la pauta en esta función.

Comentábamos en estas mismas páginas con José Sacristán, que a intérpretes como él y usted, tan curtidos, dicho sea con respeto, no hay quien les baje del escenario... ¿es tanta la pasión que sienten así lluevan los años?

Del escenario te baja el público. Hay un momento en el cual, si el público ya no te quiere ver, no te vuelves a subir, pero, efectivamente, uno al final, después de tantos años de teatro, el descubrir que uno sabe interpretarlo, que sabe ejecutarlo, que sabe construirlo, realmente es un ejercicio de vigor interesantísimo y , desde luego, por eso, de alguna manera, genera tanta atracción en actores como nosotros.

"Tras tantos años de teatro, el descubrir que uno sabe interpretarlo, que sabe ejecutarlo, que sabe construirlo, es un ejercicio de vigor interesantísimo y por eso genera tanta atracción" Juan Echanove — Actor y dramaturgo

Y a ese acto cultural de comunicación entre personas, la IA, por ahora, no llega...

De momento, de momento, porque todavía no sabemos hasta dónde se puede introducir porque si, al final, con un proceso de inteligencia artificial, mediante proyecciones holográficas o tridimensionales, se puede ver en varios sitios a la vez la representación física y tangible en un espacio de un mismo hecho dramático... Y estoy hablando de ciencia ficción pero en base a la inteligencia artificial.

Su proyecto sobre "La Escopeta Nacional"

El 16 de junio estrena en el Teatro Español (Madrid) una adaptación de Bernardo Sánchez Salas de la película de Rafael Azcona y Luis García-Berlanga, ‘La Escopeta Nacional’, con usted como director, ¿cómo nace ese proyecto?

Lo elegimos, primero porque en 2026 se conmemora el centenario del nacimiento de Azcona y, sobre todo, por una razón; cuando yo empecé a dar forma al proyecto de adaptar La Escopeta Nacional, el reto que yo me había autoimpuesto era: cómo puedo convencer al público joven y al público general, de que es importante recordar que en los años 70, antes de la llegada de la Democracia y de la Transición, esta España era una España de tecnócratas, ministros y de una serie de cosas que muestra La Escopeta Nacional y que, a lo mejor, la gente que conozca la película la identifica claramente y otra a lo mejor no, como una sociedad corrupta de Opus Dei, aristocracia rancia, listos, chulos, putas, tal, cuál... Todo eso estaba al orden del día, y era lo que retrataron Azcona y Berlanga en esa película de 1978, cómo les convenzo de que eso existía y de que es importante mirarlo, y, a medida que hemos ido avanzando tras cuatro ensayos, yo ahora llego a casa después de ensayar pongo la tele y digo: ‘Pero si La Escopeta Nacional la están haciendo en el Congreso de los Diputados’...

«Llevamos cuatro ensayos de la adaptación de 'La Escopeta Nacional' y cuando vuelvo a casa, pongo la tele y digo: ‘Pero si La Escopeta Nacional la están haciendo en el Congreso de los Diputados» Juan Echanove — Actor y dramaturgo

Relación con Galicia

Vuelve a Santiago, mantiene una larga relación con Galicia.

Sí. Galicia siempre ha ido para mí un destino fundamental pero en lo profesional es donde grabé Divinas Palabras, la película por la que me dieron mi primer Goya, y aquellos meses haciendo Valle Inclán, que es uno de mis autores de cabecera porque entiendo que todo esto que estamos hablando e incluso La Escopeta Nacional se inscribe dentro del concepto del esperpento, pues, al final, Valle, Galicia y todo lo que supone, para mí es importantísimo.

Segundo desde la izquierda, Juan Echanove en Vilanova de Arousa al recibir en 2024 el premio Miau de la Asociación Amigos de Valle-Inclán. / Noe Parga - FDV

¿Una recomendación cultural más allá del ámbito escénico?

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