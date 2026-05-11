"Necesitamos crecer si queremos competir en la liga de los centros de química punteros en el mundo"

El Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS), acaba de ser distinguido como unidad de excelencia María de Maeztu por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en su resolución provisional.

P. ¿Qué supone este reconocimiento para el centro?

R. Supone asegurar una financiación de unos 3 millones de euros para los próximos cuatro años, lo que nos permitirá avanzar en nuestro plan estratégico y abordar retos científicos más ambiciosos en la frontera entre la química, la biología y la ciencia de los materiales. Pero también significa obtener un sello de calidad que nos permitirá acceder a nuevas oportunidades de financiación. Es una gran satisfacción. Llevábamos más de diez años peleando por obtener esta distinción, en un auténtico esfuerzo colectivo. Entramos además por la puerta grande, obteniendo una nota de 98 sobre 100.

P. Lleva un año en el cargo. ¿En qué se ha avanzado en este tiempo?

R. Hemos avanzado en la implantación de nuestro plan estratégico. Por ejemplo, lanzando convocatorias internas orientadas a apoyar a los investigadores jóvenes, fomentando la internacionalización, financiando ideas disruptivas y colaboraciones entre los grupos del centro, fomentando actividades de transferencia y divulgación, reforzando la estructura de recursos humanos y adquiriendo nuevo equipamiento científico-técnico. Además, hemos adscrito tres nuevos investigadores principales, lo que nos permitirá expandir nuestro programa de investigación y abordar nuevos proyectos científicos.

P. ¿Cuáles son los retos para los próximos meses?

R. Sin duda el gran reto es el espacio, el centro se ha quedado pequeño. Por un lado, los grupos del centro crecen y captan más y mejores recursos. Por otro lado, tenemos capacidad de atraer talento científico, investigadores de prestigio que quieren trabajar en nuestro centro, pero desgraciadamente no tenemos laboratorios para acogerlos y desaprovechamos oportunidades únicas para Galicia. La cuestión es que necesitamos crecer si queremos competir en la liga de los centros de química punteros en el mundo, centros que nos doblan en espacio. Lógicamente, es un reto que no podemos afrontar solos, necesitamos la implicación de la USC y de las administraciones públicas.

P. El centro ha obtenido hasta el momento cerca de una veintena de proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC). ¿Qué implica esto?

R. Los proyectos ERC son los más prestigiosos en el mundo científico, orientados a hacer ciencia disruptiva de gran impacto. Es una satisfacción que un centro de nuestro tamaño haya obtenido tal cantidad de proyectos ERC, una de las mayores concentraciones de Europa, compitiendo desde Galicia con instituciones que tienen mayor escala y tradición científica.

P. ¿Qué se puede hacer para captar a más investigadores foráneos?

En mi opinión lo importante es captar (y retener) investigadores excelentes, sean o no foráneos. Lo que debemos ofrecer son buenas condiciones para investigar en Galicia, hacerlo atractivo. El Programa Oportunius, de la Agencia Gallega de Innovación, es un ejemplo sensacional, que nos ha permitido retener y atraer hacia el CiQUS a investigadores que han obtenido proyectos ERC. Tanto el programa ATRAE, como el anunciado programa GALTIA, posiblemente permitirán reforzar esta línea de captación de investigadores de prestigio internacional.

P. ¿De dónde obtiene principalmente el CiQUS la financiación?

R. La mayor parte de la financiación proviene de la Xunta de Galicia, Unión Europea y Gobierno de España. Formamos parte de la red de centros universitarios de Galicia CiGUS, que evalúa y financia el funcionamiento del centro. Es importante el tema de la evaluación, la financiación depende de los resultados. Otra parte importante proviene de proyectos europeos como los ERC que hemos mencionado, pero también otros como los de la Agencia de Innovación Europea. Los grupos también se financian mediante proyectos de la Agencia Estatal de Investigación, de la que depende precisamente el programa María de Maeztu que acabamos de obtener.