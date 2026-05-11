El proyecto que transforma los sonidos de Santiago en una experiencia audiovisual única

¿A qué suena Santiago? Los sonidos del día a día de la capital gallega convertidos en un concierto. Esta es la premisa de Compostela In-audita, un proyecto que recoge y transforma los sonidos cotidianos de la ciudad en una pieza audiovisual que podrá disfrutarse en directo este martes, 12 de mayo, a partir de las 20.30 horas en el Auditorio de Galicia.

La propuesta, ideada por el pianista, productor y compositor Nacho Muñoz, y la artista visual Sol Álvarez, se enmarca en el ciclo Contemporáneas de Compostela Cultura.

Las entradas gratuitas están disponibles en la web de Compostela Cultura, en el despacho de la Zona C -abierto de martes a sábado de 11 a 14.00 horas y de 16 a 19.00 horas- y en el propio Auditorio de Galicia, desde una hora antes del inicio del espectáculo.

Origen de Compostela In-audita

Compostela In-audita tiene su origen en un proceso de documentación e investigación sonora llevado a cabo durante una Residencia Rega en el Gaiás en 2022, en el que se recogieron sonidos procedentes de distintas calles, barrios y parroquias compostelanas.

Utilizando estas grabaciones como base, los dos artistas construyen un espectáculo audiovisual de una hora de duración.

El resultado es una película sonora que irá acompañada por el concierto del propio Nacho Muñoz (electrónica y voz) y la vídeo-realización en vivo de Sol Álvarez. Un espectáculo en el que el público podrá descubrir a qué suena Santiago.

La relación entre sonido y espacio público

La iniciativa se engloba dentro de Sonic Parkour, una investigación artística sobre la relación entre sonido y espacio público desenvuelta por Muñoz a lo largo de los últimos años.

En ella explora cómo las personas se relacionan con el territorio, atravesando múltiples disciplinas como el arte sonoro, el urbanismo, la arquitectura, la antropología, el cine o el patrimonio inmaterial para reflexionar sobre cómo habitamos los espacios a través del sonido.

Con Compostela In-audita, sus artistas proponen una recreación musical del imaginario sonoro de Santiago, atendiendo a las peculiaridades sonoras de cada lugar y a las sensaciones auditivas que definen cada una de las localizaciones en las que se grabaron sonidos.

Sarela Caudal Sonoro. Un paseo acústico. / Concello de Santiago

Un paseo sonoro por el Sarela

Junto a la pieza audiovisual, esta iniciativa se completa con Sarela Caudal Sonoro. Un paseo acústico.

Tal y como su nombre indica, se propone un recorrido por los alrededores del río Sarela -desde la Ponte do Carmen hasta el Muíño de Parente-, en el que los participantes escucharán y reinterpretarán en directo sus sonidos, en una experiencia inmersiva mediante un sistema Silent Disco. Se utilizarán distintas técnicas y dispositivos de captación de audio -micrófonos binaurales, cardioides, geófonos o hidrófonos-, con el objetivo de evocar emociones.

El recorrido, impulsada por el Colectivo Galicia Emocional y coordinada junto a Nacho Muñoz, Sol Álvarez y Marcos PTT, está diseñado para conectar con la memoria del lugar, a través de sus ruinas, casas y lavaderos. Las plazas están ya agotadas.