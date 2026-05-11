La sociedad civil de Santiago se moviliza ante el «atentado» al patrimonio en el Hostal

Convencidos de que las últimas intervenciones en el Hostal dos Reis Católicos, en especial en lo referente a la colocación de unos tubos metálicos en las gárgolas de la fachada que da al Obradoiro de este edificio declarado Bien de Interés Cultural, suponen «un triple atentado» al patrimonio, los representantes de cuatro entidades cívicas de Santiago ultiman un documento que previsiblemente enviarán esta misma semana al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) para poner en su conocimiento la actuación llevada a cabo en el parador compostelano.

Asociación Cultural Casino de Santiago, Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego, Ateneo de Santiago y Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca son los firmantes de una iniciativa que, según el presidente de esta última, Roberto Almuíña, nace al entender que «a sociedade civil de Santiago ten que mobilizarse, queremos que se saiba que a sociedade civil mobilízase fronte a este tipo de desmáns, sen que ninguén se preocupase por botarlle un ollo á actuación que se pretendía levar a cabo».

"Unha intervención así non pode quedar en mans dun arquitecto que demostrou que non tiña sensibilidade de ningún tipo co patrimonio" Roberto Almuíña — Presidente de la Asociación de Veciños da Cidade Histórica Fonseca

Asegura en conversación con EL CORREO GALLEGO que este organismo asociado a la Unesco que se encarga de velar por el patrimonio debería haber sido consultado antes de aprobar cualquier actuación en un inmueble como el Hostal, e incide en que «parece estraño que Icomos non analice o que se pode facer ou non porque unha intervención así non pode quedar en mans dun arquitecto que demostrou que non tiña sensibilidade de ningún tipo co patrimonio».

En colisión con varias normas

Insiste en que se movilizaron a raíz de la polémica suscitada y de la sorpresa de que a nadie se le ocurriera trasladar a dicho organismo una actuación en las gárgolas que contraviene numerosas normas, «desde o Plan Especial de Protección e Rehabilitación da Cidade Histórica ata a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia», y apunta que «a Comisión de Patrimonio do Concello debe ter un representante da universidade», pero ha sido en este momento cuando han decidido escribir al Rectorado de la USC «para que nomee un historiador que se incorpore á comisión porque ata agora estaba en mans exclusivamente da comisión técnica de patrimonio, de arquitectos».

Por todo ello, las cuatro asociaciones decidieron preparar un documento «razoado», en el que hablan de un «triple atentado» al patrimonio, refiriéndose a «las gárgolas renacentistas» en un edificio cuya fachada plateresca -en la que están las gárgolas objeto de la polémica- data de 1519, por entender que la obra acometida daña su material y les hace perder autenticidad; a la fachada barroca del Hostal, al alterar su estética y composición, y al paisaje monumental del Obradoiro, asegurando que se provoca un «grave impacto visual en un entorno protegido».

Soluciones compatibles con un BIC

Interpelan a este organismo a que,«dada la gravedad de la intervención, la agresión perpetrada contra el patrimonio y la alarma social creada, considere la conveniencia de una evaluación independiente» sobre la adecuación técnica de la actuación diseñada para el Hostal y su posible reversibilidad, pero también sobre la existencia de «alternativas menos intrusivas» y el impacto real sobre la autenticidad del bien y su entorno. Asimismo, solicitan que si así lo estima oportuno recomiende a las administraciones competentes que revisen el proyecto y la solución de entubamiento adoptada en las gárgolas, y que busquen soluciones más compatibles con los principios de conservación de un BIC como este.

Reclaman también que se mejore la transparencia y se ponga a disposición la documentación de intervenciones previstas en inmuebles patrimoniales. No en vano, las cuatro asociaciones señalan en su escrito que no les consta el acceso público a la memoria técnica detallada de la intervención, ni los informes de justificación de la solución que se decidió adoptar, ni las autorizaciones específicas de las administraciones central, autonómica y local.

Alternativas menos intrusivas

Además de mostrar sus dudas sobre si esas administraciones revisaron en detalle el entubamiento programado, si hubo informes técnicos internos que lo avalaran y sobre si valoraron alternativas menos intrusivas, inciden en que la rehabilitación programada podría contravenir los principios de mínima intervención, reversibilidad y compatibilidad, respeto a la autenticidad formal y funcional, y al contexto y paisaje cultural que defiende Icomos.

De hecho, recalcan que el impacto visual en el Obradoiro es evidente con una intervención que «responde a criterios técnicos, que no artísticos o de conservación de las piezas escultóricas».

Las cuatro entidades cívicas muestran a su vez su preocupación ante la posibilidad de que la actuación en el Hostal siente un «peligroso precedente» en una ciudad con más de trescientas gárgolas, y ponen como ejemplo que ante la polémica por la obra en el parador se ha alegado que ya se habían realizado entubamientos de varias gárgolas en la Catedral y otros edificios históricos de la ciudad.