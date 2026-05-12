Que facer hoxe en Santiago?
Tanxugueiras toma hoxe o Obradoiro para presentar en primicia o seu novo disco cunha "escoita colectiva"
Ademais da cita co trío conformado por Aída Tarrío, Olaia Maneiro e Sabela Maneiro, que dará inicio ás Festas da Ascensión, este luns en Santiago haberá citas como un proxecto de escoita pioneiro ou evento adicado a Begoña Caamaño
. Tanxugueiras abre as festas da Ascensión 2026 hoxe ás 20h na praza do Obradoiro cun espectáculo que promete estar cheo de sorpresas, e no que o grupo presentará o seu novo disco. Titulado O Cuarto, este novo traballo servirá para celebrar os dez anos sobre o escenario do trío conformado por Aida Tarrío, Olaia Maneiro e Sabela Maneiro. Do evento apenas se coñecen detalles para non perder ese factor sorpresa, pero si se sabe que terá dúas horas de duración e o grupo anunciou que non se trata dun concerto, senón de algo «moito máis especial para nós».
Así, a cita no Obradoiro será unha «escoita colectiva do novo álbum antes de que saia». Será o punto de arranque dunhas festas que se prolongarán ata este domingo 17 de maio e que contarán tamén coa música de artista como Mondra ou Alba Reche, e na que non faltarán a tradicional feira cabalar, as orquestras, o teatro ou as atraccións na Alameda, instaladas xa desde o día 8.
Nun comunicado, o grupo avanzou que a proposta será unha aposta por un formato experiencial que "conecta música contemporánea, patrimonio e creación visual". Desta forma, a instalación artística exclusiva terá "carácter efémero" e non formará parte da futura xira nin de posteriores presentacións do álbum.
Nacho Muñoz e Sol Álvarez levan ao Auditorio ‘Compostela In-audita’
CONCERTO AUDIOVISUAL. Compostela In-audita é un proxecto de escoita, documentación e transformación artística do patrimonio sonoro contemporáneo de Santiago de Compostela, materializado nun concerto audiovisual de 60 minutos elaborado a partir de imaxes e sons específicos das rúas e parroquias de Santiago, recollidos durante unha Residencia Rega no Gaiás no 2022. A proxección deste filme sonoro vai acompañada no concerto coa música do propio Nacho Muñoz (electrónica e voz) e coa vídeo-realización ao vivo (live cinema) da fotógrafa e artista visual Sol Álvarez. A cita será hoxe no Auditorio de Galicia ás 20:30h con entradas de balde previa retirada de convites.
A USC celebra o Día das Letras Galegas
A Universidade de Santiago celebra o Día das Letras Galegas, este ano dedicado a Begoña Caamaño, cun acto ás 12:00 horas no Salón Nobre do Pazo de Fonseca. O evento inclúe a presentación dun libro, lecturas dramatizadas da obra da autora e unha conferencia sobre a súa figura.
Ensaio sobre os muíños no Museo do Pobo
HISTORIA. Mª Montserrat Varela Vázquez presenta ás 19h un ensaio que aborda o patrimonio etnográfico dos muíños, tanto no seu aspecto material como, sobre todo, no inmaterial: costumes, tradicións, prácticas dos oficios, folclore e tamén o transcurso do tempo, os cambios sociais e as persoas que traballaban e acudían aos muíños en distintos concellos do interior de Galicia. A obra afonda nestes temas a través de case corenta informantes.
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival