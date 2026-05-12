Más de 84.000 documentos históricos: la Catedral de Santiago lanza su nuevo catálogo en línea tras un año de trabajo

La Catedral de Santiago presentó este lunes la nueva página web del Archivo-Biblioteca, -disponible en https://archivobiblioteca.catedraldesantiago.es/- que incluye un catálogo de acceso público en línea con más de 84.000 registros. Según explicaron los responsables de su desarrollo, esta nueva herramienta digital está basada en los principales estándares de descripción archivística, y permitirá consultar las catalogaciones, e incluso imágenes, de documentos, como protocolos notariales de los siglos XV-XVIII, actas capitulares del siglo XVII o las fotografías decimonónicas del sacerdote José Limia Rodríguez.

Mejoras sobre la herramienta anterior

El archivero de la catedral, Francisco Buide, resaltó que esta "laboriosa" tarea arrancó en julio del año pasado y se ha ejecutado durante los últimos diez meses. Buide señaló entre las principales diferencias con respecto a la web anterior el uso de una estructura de base a partir del software libre de código abierto AtoM (Access to Memory). "Antes tiñamos unha base de datos que se empezara hai moito tempo e non era gratuíta, os custos non estaban proporcionados ao rendemento que lle sacabamos. Ademais, a propiedade dos datos tampouco estaba tan da nosa man", apuntó.

Por otra parte, el archivero también destacó las mejoras en la accesibilidad para el usuario. "A anterior era moi técnica", indicó, mientras que la recién estrenada permite "ter igual toda a información con todo o rigor e con toda a seriedade, pero sen que os usuarios se perdan ou os abrume, sen que se necesite estar especializado no servizo para poder usalo".

Ventajas para los investigadores

La web está estructurada en tres grandes apartados ("Información general", "Fondos y colecciones", y "Servicios") y ofrece a los usuarios amplia información sobre los fondos, actividades y publicaciones del archivo y de la biblioteca, así como sus catálogos en línea. Buide ensalzó también que el alto nivel de detalle del catálogo, lo que supondrá una ventaja para los investigadores que quieran consultar algún documento porque "xa poden traer un traballo feito e aproveitar moitísimo mellor o tempo". En este sentido, utilizó como ejemplo las actas capitulares, que no están digitalizadas pero las fichas catalográficas son muy "exhaustivas", de modo que "en poucos casos fai falta seguir tirando do fío, porque xa tes todos os datos aí".

El archivero puso en valor que "toda a información que temos é de acceso público" y concluyó que la puesta en marcha de esta nueva herramienta "é outra maneira de ter a Catedral e o Arquivo abertos ao público".