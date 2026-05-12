Residuo Cero
Conxo xa está preparado para acoller o Banquete máis ecolóxico
A tradicional festa deste barrio vai ter lugar os días 22, 23 e 24 de maio pero esta semana xa comezan as actividades previas
"Falamos dunha festa especial para Compostela", dicía a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, este martes na presentación dunha nova edición da Festa do Banquete de Conxo, que se vai desenvolver entre o 22 e o 24 de maio, e que conta xa con actividades previas. A rexedora quixo lembrar a importancia deste mes de maio para Compostela, coas Festas da Ascensión en marcha, coa celebración do evento Circes e Morganas na Quintana o 17 de maio e agora coa celebración de Conxo.
A particularidade deste ano na Festa do BAcanquete é a iniciativa Residuo Cero, da que falaron a rexedora e a primeira tenenta de alcaldesa, María Rozas. "Coa idea dun concello sostible quixemos impulsar este Residuo Cero", dixo Sanmartín, "que minimice o impacto ambiental, porque cada vez participan máis persoas e queremos concienciar para evitar a contaminación, para que cando marchemos non queden restos de ningún tipo".
Con esta idea vanse repartir folletos informativos acompañados de bolsas compostables para a separación de residuos, haberá sinais con contido informativo e, no propio recinto, "poñeremos colectores marróns para depositar os restos de materia orgánica".
A primeira tenenta de alcaldesa fixo referencia ao Eco Bosque e á actividade do departamento de Emprego na contorna do Banquete de Conxo. "En relación co Residuo Cero quería poñer en valor a conservación que como sabedes traballamos a través dun proxecto impulsado dende Emprego e a posta en valor tamén de todo o ámbito ao que destinamos un millón de euros de fondos europeos a través da subvención da Fundación Biodiversidade".
O domingo, o día grande
O 24 de maio, a partir das 11 horas e dende a Praza do Toural vai ter lugar o clásico desfile teatral, guiado por Os Quinquillas e para o que a alcaldesa animou a toda a veciñanza a participar e levar algunha indumentaria propia do século XIX, época do Banquete de Conxo que se conmemora con esta festa.
Xunto a Os Quinquillas haberá tamén música, con grupos de gaitas e pandeireteiras dos Centros socioculturais e Luís O Caruncho de Lupe Branco. "Despois do desfile, xa en Conxo, chega o pregón da man de Nuria González Casais e Maite González Rozas da Asociación de Veciños Mestra Víctoria Míguez de Vidan e integrantes das asociacións veciñais Domingo Cepeda do Eixo", explicou a alcaldesa.
E xa por fin o xantar, a Romaría Popular, "e nela a música tradicional coa Asociación de Música e Baile Tradicional de Conxo, Cantos de Taberna, Muiñeiros do Sarela e a Asociación Penamaior de Marrozos".
A festa pasa pola tarde, para o público familiar, á Praza Aurelio Aguirre, onde a partir das 17.30 horas Os Monifates ofrecen o seu espectáculo. A celebración comeza a despedirse unha hora despois, xa de volta na carballeira cos brindes.
A rexedora lembrou que durante toda a xornada haberá música, xogos tradicinais para cativada e monicreques entre outras actividades e que, coma cada ano, para quen non queira ou non poida facer o percorrido do desfile teatral a pé haberá transporte regular e tamén estará o tren turístico.
Mercado do libro e Pequeno Banquete
A edición deste recupera unha actividade que se realizaba nas primeiras edicións, o Pequeno Banquete, que vai ter lugar o venres 22 de maio "limitado ao público infantil", explicou María Rozas, ao alumnado dos colexios de Infantil e Primaria.
E nesta festa tan especial tamén se vai contar con teatro, da man dos Quinquilláns que ilustrarán a cativada sobre o Banquete celebrado en 1856. A música vana poñer Uxía Lambona e a Banda Molona.
A Carreira de Orientación é o sábado 23 pola mañá e coma cada ano pode participarse por equipos de até seis persoas e hai tres categorías por idades. Para os máis cativos o percorrido é de 3 km, para máis maiores é de 4 e as persoas con coñecementos de orientación e bo nivel físico percorrerán máis de 5 quilómetros.
Tamén o sábado, o tradicional roteiro guiado polo editor Henrique Alvarellos, 'As voces do bosque', que percorre e explica os diferentes recunchos da carballeira. E na Praza Aurelio Aguirre o Mercado do Libro, que este ano contará con tres postos de artesanía nos que se farán demostracións en vivo, como é o caso do posto de elaboración de instrumentos musicais.
A sesión vermú do sábado vai ter por protagonistas os grupos de Centro Xove da Almáciga con Acid Roots e Weird Noise, que pola tarde darán paso ao Canto Fraterno, coa participación de grupos de música tradicionais e canto coral e remátase a xornada coa celebración dunha nova edición da Festa da Poesía.
E tamén hai programadas xa actividades previas aos propios días da Festa do Banquete, é o caso o sábado 16, "unha sesión de observación de aves e, pola noite de 21 a 23 horas observación de morcegos con Morcegos Galicia, dúa iniciativas que o ano pasado funcionaron moi ben", aclarou a edil María Rozas. Neste caso, para participar é necesario inscribirse previamente.
