Pola tradición
‘Escoita, sinte e desfruta!’ coa Banda Municipal da Ascensión ao Apóstolo
Con doce concertos, trae a Santiago figuras consagradas e emerxentes da música galega
A concelleira de Capital cultural, Míriam Louzao, e o director da Banda Municipal de Música de Santiago (BMMS), David Fiuza, presentaron este luns a programación do terceiro ciclo Escoita, sinte e desfruta!, que desta volta trae unha ducia de concertos, entre as Festas da Ascensión e as do Apóstolo, «cunha aposta pola música galega».
A concelleira compostelá detallou ademais durante a presentación do evento que este terceiro ciclo inclúe «a participación en tres festivais, o Galaico Brass Festival, o FestiSax Compostela, e o TradiFest, e tamén a colaboración con diversas entidades», co obxectivo fixado pola banda de «achegarse a todos os públicos».
O director da BMMS destacou na súa intervención a aposta deste ciclo pola música galega, especialmente nos programas que se enmarcan xusto na Ascensión e no Apóstolo, que van ser «100% música galega», e cuxo primeiro evento xa vai ter lugar este xoves, ás 12:30 horas na Praza da Quintana. Unha Algueirada en Compostela que conta cun repertorio no que a banda «tocará pezas vinculadas coas Letras Galegas e tamén coa tradición oral», e no que se vai acompañar pola Agrupación Folclórica Colexiata de Sar.
O domingo 17 será o momento do Concerto das Letras Galegas, ás 12 na Praza de San Martiño Pinario. E xa o xoves 21 o protagonismo será para as bandas sonoras de películas populares coma Grease, Mamma Mia ou éxitos de Disney en Cantando historias, ás 20 horas en Praterías. Nesta mesma praza serán todos os concertos de xuño, cada xoves.
O programa fecharase despois do día grande de Santiago, e así o 26 de xullo a Banda actuará no TradFest coa proposta Horizonte tradi, coa que na Praza da Quintana, tamén ás 12 horas, versionara pezas de música folk con arranxos instrumentais, e para o que se vai contar co traballo de «novos artistas emerxentes», segundo afirmou David Fiuza.
Neste Ciclo III da programación Escoita, sinte e desfruta! a Banda Municipal tamén vai deixar espazo para a música folk, para os sons dos musicais de Broadway ou para a música pop, e o pasodobre. Sobre esta proposta, Fiuza recoñeceu que se ben non é un xénero moi interpretado pola banda si é demandado polo seu público, polo que se remontarán a algunha do século XIX. A banda vai deixar tamén espazo para a zarzuela o 25 de xuño, a través do espectáculo Desfrutando cos ventos.
As actuacións do Ciclo III da programación Escoita, sinte e desfruta! estarán dirixidas por David Fiúza, agás os programas dos días 28 de maio, 11 e 25 de xuño e 15 de xullo, nos que terá a batuta Casiano Mouriño, segundo director da Banda.
