La estatua de Moncho Reboiras en Santiago aparece vandalizada con pintura roja

La estatua de Moncho Reboiras en la rúa Carreira do Conde, recientemente inaugurada, ha aparecido vandalizada este martes, cubierta de pintura roja y una enigmática nota manuscrita en árabe junto a la placa conmemorativa que la acompaña.

La vandalización se produce pocos días después de su instalación, que llegó precedida de una polémica en torno a la idoneidad de homenajear al que fuera dirigente en los años 70 de la Unión do Povo Galego (UPG).

El gobierno local defendió el homenaje como un acto de reivindicación de la memoria histórica, al tratarse de una figura represaliada por la dictadura franquista, mientras que desde el PP se oponen al mismo al considerar que no tiene suficientes vínculos con Santiago y que no genera el consenso necesario.