Día das Letras 2026
Un evento «único» para celebrar a Begoña Caamaño na Quintana
O concerto ‘Circes e morganas’ vai reunir o 17 de maio a artistas coma Uxía, Tereixa Novo, Faia, A Pedreira ou Caamaño&Ameixeiras
«Begoña Caamaño é coma unha martioshka», dicía en rolda de prensa a alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ao presentar o espectáculo Circes e Morganas. Celebrando a Begoña Caamaño, no marco da programación das Festas da Ascensión e do Día das Letras. Facíao a rexedora en relación ás múltiples b'egoñas': a activista, a escritora, a feminista, a xornalista, a antimilitarista...
Calidades da homenaxeada o 17 de maio, fortemente vinculada a Compostela, como veciña da cidade que foi, que tamén recalcou a deputada de Lingua, Sol Agra, que animou a converter a Praza da Quintana, este 17 de maio dende as 20 horas, «no campo da festa das Letras Galegas». Xunto a deputada e alcaldesa estiveron ademais neste evento producido por Nordesía coa dirección de Marina Oural e Ugía Pedreira, a produtora Paula González (Nordesía) e a música Zeltia Irevire.
Buscar a comunidade
Circes e Morganas. Celebrando a Begoña Caamaño é unha proposta coral que ademais de diversidade de artistas tamén vai combinar diversidade de xéneros: dende a poesía ao audiovisual, sen esquecer a música e a narrativa, non en van as dúas obras de Caamaño son as que lle dan nome ao evento: Morgana en Emelle e Circe ou o pracer do azul.
«A súa obra literaria é pequena pero dunha calidade inmensa», defendeu na rolda a alcaldesa Sanmartín, que compartiu e celebrou coa homenaxeada durante a súa vida. Sanmartín reivindicou a «revisión dos mitos» realizada pola autora nacida en Vigo e o esforzo da súa literatura e dos seus artigos xornalísticos «por visibilizar a muller».
Tamén Sol Agra quixo reivindicar «a vixencia da obra e do pensamento da autora homenaxeada, tanto pola súa dimensión literaria como polo seu compromiso feminista e social», e destacou «a importancia de achegar a súa figura ás xeracións máis novas e de facer chegar o seu legado a todos os recunchos da provincia». E, precisamente unha integrante das xeracións máis novas é a artista Zeltia Irevire, que actuará no evento, «cantando tamén as cancións que lle gustaban a Begoña».
Da autora homenaxeada este 17 de maio a música explicou que a coñece «a través das súas amigas», en referencia a Oural e Pedreira, «unha persoa revolucionaria que deixou moito pegada». Unha pegada e un xeito de estar no mundo que Circes e Morganas busca emular na Quintana a través dun espectáculo, dixo Zeltia, «que non é vertical, senón unha convivencia horizontal. Buscamos a comunidade».
O programa
A prospota da Deputación, xunto con Nordesía, e que se integra tamén no programa das Festas da Ascensión, vai traer á Quintana a Ana Romaní, Xiana Arias, Fillas de Cassandra, Faia Díaz e Tareixa Novo, The Vacas, Alba María, Caamaño & Ameixeiras, Andrea Nunes, Felisa Segade, Merchi Rodríguez, A Banda das Crechas, As Tamborililás Transfeministas, Zeltia Irevire, A Pedreira xunto á súa banda —integrada por Lorena Cachito, Mauricio Caruso e Alejandro Vargas—, así como Uxía, Paz Francés, As Amigas e DJ Mil.
Xunto a elas e eles, tamén o traballo audiovisual de Agustina Shuan, creadora ao tempo do cartel deste evento.
