El festival Lingua Urbana de Santiago suma una nueva incorporación: "Non é só música, é historia do noso país"
El festival regresa el viernes 28 de agosto a la Cidade da Cultura con un cartel que cuenta con algunas de las figuras más destacadas de la escena urbana a nivel gallego y nacional
Santiago es sinónimo de grandes festivales. Más allá de O Son do Camiño, O Gozo Festival o el Festival Jaleo!, la capital gallega sumó el pasado año un nuevo festival especializado en la música urbana: el Lingua Urbana Fest.
Tras arrasar en su estreno en Santiago, así como en su segunda edición celebrada el 27 de marzo en Vigo, el festival regresará a donde todo empezó, a Compostela, para su tercera edición con un completo cartel con algunos de los nombres más destacados de la industria a nivel nacional y gallego.
La tercera edición del festival tendrá lugar el viernes 28 de agosto en la Cidade da Cultura, siempre que el tiempo no lo impida como ocurrió en la edición anterior que terminó celebrándose en el Multiusos Fontes do Sar.
Un cartel de grandes nombres
En los últimos días, el Lingua Urbana anunció tanto la puesta a la venta de las entradas (desde 30 euros en fourvenues) como el cartel de esta edición, anunciando este lunes una nueva incorporación.
A la ya conocida presencia de Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral y Valesk8 se suma ahora la confirmación del rapero compostelano Pablo Arce Muñoz, más conocido como Arce en el que será su único concierto en Galicia este año.
"Un dos nomes máis respetados da historia do rap"
Con más de 640 mil oyentes mensuales, muchas de sus canciones son "himnos xeracionais" en la escena urbana como Ayer, Wifi, Pedigrí o Luzbel, precisamente esta última cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Spotify.
"Un dos nomes máis importantes e respectados da historia do rap en España", resumen desde Lingua Urbana sobre Arce, que tal y como destacan su "carreira única" lo convierten en un "referente absoluto": "Arce non é só música, é historia do noso país".
Un himno al Obradoiro y a Santiago
El rapero compostelano lanzó en los últimos días su último tema, Obradoiro, un tema que vió la luz en la previa del partido entre el Monbus Obradoiro y el Inveready Gipuzkoa que supusó el ascenso a la ACB de los de Epi.
Acompañado por Kike Varela y el grupo OCT Ultreia, el tema mezcla rap, electrónica y música tradicional como una muestra de apoyo al Obradoiro y como una demostración de su amor por Santiago: "Porque vaia donde vaia eu son de Compos, desde Vite ata Fontiñas, Sar e Conxo".
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival