El festival Lingua Urbana de Santiago suma una nueva incorporación: "Non é só música, é historia do noso país"

Santiago es sinónimo de grandes festivales. Más allá de O Son do Camiño, O Gozo Festival o el Festival Jaleo!, la capital gallega sumó el pasado año un nuevo festival especializado en la música urbana: el Lingua Urbana Fest.

Tras arrasar en su estreno en Santiago, así como en su segunda edición celebrada el 27 de marzo en Vigo, el festival regresará a donde todo empezó, a Compostela, para su tercera edición con un completo cartel con algunos de los nombres más destacados de la industria a nivel nacional y gallego.

La tercera edición del festival tendrá lugar el viernes 28 de agosto en la Cidade da Cultura, siempre que el tiempo no lo impida como ocurrió en la edición anterior que terminó celebrándose en el Multiusos Fontes do Sar.

Primera edición del Lingua Urbana Fest en Santiago / Jesús Prieto

Un cartel de grandes nombres

En los últimos días, el Lingua Urbana anunció tanto la puesta a la venta de las entradas (desde 30 euros en fourvenues) como el cartel de esta edición, anunciando este lunes una nueva incorporación.

A la ya conocida presencia de Yung Beef, Dirty Suc, 9Louro, Lg1do, Sote, Carlos Barral y Valesk8 se suma ahora la confirmación del rapero compostelano Pablo Arce Muñoz, más conocido como Arce en el que será su único concierto en Galicia este año.

El rapero compostelano Arce / CEDIDA

"Un dos nomes máis respetados da historia do rap"

Con más de 640 mil oyentes mensuales, muchas de sus canciones son "himnos xeracionais" en la escena urbana como Ayer, Wifi, Pedigrí o Luzbel, precisamente esta última cuenta con más de 50 millones de reproducciones en Spotify.

"Un dos nomes máis importantes e respectados da historia do rap en España", resumen desde Lingua Urbana sobre Arce, que tal y como destacan su "carreira única" lo convierten en un "referente absoluto": "Arce non é só música, é historia do noso país".

Un himno al Obradoiro y a Santiago

El rapero compostelano lanzó en los últimos días su último tema, Obradoiro, un tema que vió la luz en la previa del partido entre el Monbus Obradoiro y el Inveready Gipuzkoa que supusó el ascenso a la ACB de los de Epi.

Acompañado por Kike Varela y el grupo OCT Ultreia, el tema mezcla rap, electrónica y música tradicional como una muestra de apoyo al Obradoiro y como una demostración de su amor por Santiago: "Porque vaia donde vaia eu son de Compos, desde Vite ata Fontiñas, Sar e Conxo".