La importancia del Camino de Santiago llega a Madrid

La Casa de Galicia en Madrid acogió este martes, en el marco del programa Xacobeo 2027, la conferencia Santiago y sus Caminos: Historia, Cultura y Patrimonio.

Importancia del Camino de Santiago

La sesión, organizada por la Federación de Asociaciones Gallegas en Madrid (FAGAMA), contó con la intervención del exconselleiro y actual presidente de honor de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, quien no solo hizo una amplia exposición sobre el Camino de Santiago y la peregrinación, sino que acercó su proyección histórica, artística, cultural y patrimonial en España y Europa.

Después de abordar la importancia del Camino de Santiago en la penetración del arte románico y gótico de la península ibérica, además de hacerlo en la construcción de puentes, iglesias, catedrales y monasterios, Xesús Palmou destacó el papel del fenómeno xacobeo en la construcción del espíritu europeo, siendo uno de los grandes difusores de la cultura y las técnicas artísticas del viejo continente.

Xesús Palmou, ayer, a la izquierda, en la Casa de Galicia en Madrid. / Cedida

Papel del Camino de Santiago en la Unión Europea

Asimismo, Palmou resaltó la importancia simbólica que ha tenido en la construcción política de la Unión Europea un Camino de Santiago que, en la actualidad, continúa atrayendo a millones de personas de todo el mundo —logrando números superiores a cualquier otro momento de la historia y que, durante el próximo Año Santo, se prevé que se produzca un incremento de forma sustancial— que peregrinan a Compostela ya sea por motivaciones espirituales y religiosas tradicionales, motivaciones de distracción y esparcimiento, por aspectos físicos, así como por el entorno, la monumentalidad y el paisaje que ofrece.

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Patrimonio e historia de Santiago de Compostela

Para finalizar, Palmou habló de la ciudad de Santiago de Compostela y de su patrimonio e historia, que calificó de elementos clave en ese efecto llamada en auge.