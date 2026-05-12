Susto en un polígono industrial de Santiago: arde un coche en una nave del Tambre y genera una gran columna de humo

Un coche estacionado en la Vía Edison, en el polígono del Tambre, en Santiago, se incendió este martes por la tarde, generando una gran columna de humo visible desde distintos puntos de la zona industrial.

Los Bomberos de Santiago recibieron el aviso alrededor de las 16:45 horas y lograron sofocar las llamas antes de que el fuego se propagase. También acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.

El incidente ocurrió frente al número 19 de la Vía Edison, junto a una nave empresarial del polígono. A pesar del aparatoso incendio y de la intensa humareda, no se registraron heridos.

El conductor de un patinete eléctrico da positivo en un control de drogas

Este no fue el único suceso que se registró en la capital gallega en las últimas horas, puesto que en la tarde el lunes, poco después de las 19.30 horas, el conductor de un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) resultó herido leve tras una caída en la Avenida de Lugo.

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Y solo una hora después, en la avenida de Figueroa, otro conductor de un VMP dio positivo en un control de drogas, con lo cual agentes de la Policía Local procedieron a la inmovilización del vehículo.