Infinita Viajes consolida sus viajes en grupo desde Santiago con destinos como Marruecos y Turquía

Infinita Viajes continúa apostando este año por los viajes en grupo con salida desde Galicia, una fórmula que está teniendo una gran acogida entre sus clientes. Tras el éxito de las recientes salidas a Uzbekistán y Egipto, la agencia ya prepara nuevos viajes acompañados a destinos como Marruecos, Turquía, Sicilia, Noruega, Toscana o una nueva salida a Egipto, algunos de ellos ya con las últimas plazas disponibles.

Entre las próximas propuestas destaca el viaje especial a Marruecos con salida desde Santiago el próximo 29 de mayo. Se trata de una experiencia de 7 noches para descubrir algunos de los lugares más emblemáticos del país, recorriendo ciudades imperiales, zocos tradicionales, medinas llenas de vida y paisajes únicos. El itinerario incluye visitas a ciudades tan conocidas como Marrakech, Fez o Rabat, combinando cultura, gastronomía y tradición en un viaje pensado para disfrutar con comodidad y acompañado durante todo el recorrido.

Además, Infinita Viajes sigue apostando por las salidas especiales en vuelo chárter desde Santiago, una alternativa cada vez más necesaria ante la reducción de conexiones y recortes que viene sufriendo el aeropuerto en los últimos años. Estas operaciones permiten ofrecer viajes directos y cómodos desde Galicia, evitando desplazamientos a otros aeropuertos.