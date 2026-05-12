Infinita Viajes consolida sus viajes en grupo desde Santiago con destinos como Marruecos y Turquía
Infinita Viajes organiza una escapada de siete noches a Marruecos con salida desde Santiago el próximo 29 de mayo para descubrir ciudades imperiales
BC
Infinita Viajes continúa apostando este año por los viajes en grupo con salida desde Galicia, una fórmula que está teniendo una gran acogida entre sus clientes. Tras el éxito de las recientes salidas a Uzbekistán y Egipto, la agencia ya prepara nuevos viajes acompañados a destinos como Marruecos, Turquía, Sicilia, Noruega, Toscana o una nueva salida a Egipto, algunos de ellos ya con las últimas plazas disponibles.
Entre las próximas propuestas destaca el viaje especial a Marruecos con salida desde Santiago el próximo 29 de mayo. Se trata de una experiencia de 7 noches para descubrir algunos de los lugares más emblemáticos del país, recorriendo ciudades imperiales, zocos tradicionales, medinas llenas de vida y paisajes únicos. El itinerario incluye visitas a ciudades tan conocidas como Marrakech, Fez o Rabat, combinando cultura, gastronomía y tradición en un viaje pensado para disfrutar con comodidad y acompañado durante todo el recorrido.
Además, Infinita Viajes sigue apostando por las salidas especiales en vuelo chárter desde Santiago, una alternativa cada vez más necesaria ante la reducción de conexiones y recortes que viene sufriendo el aeropuerto en los últimos años. Estas operaciones permiten ofrecer viajes directos y cómodos desde Galicia, evitando desplazamientos a otros aeropuertos.
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival