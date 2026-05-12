Por las obras en la pista
Veinte días sin tráfico aéreo: Lavacolla pierde más de un 30% de pasajeros en el primer cuatrimestre del año
El aeropuerto de Santiago suma 599.956 pasajeros hasta abril, frente a los 903.261 registrados en el mismo periodo de 2025
El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro registró un total de 164.277 pasajeros en los 22 días del mes de abril en los que permaneció operativo antes del cierre de la terminal por las obras en la pista. De ellos, 163.718 utilizaron vuelos comerciales: 118.983 en conexiones nacionales y 44.735 en rutas internacionales.
Los datos reflejan ya el fuerte impacto de la paralización de la actividad aérea en Lavacolla, que permanece cerrado desde el pasado 23 de abril y no recuperará el tráfico aéreo hasta el próximo 28 de mayo. La comparación con el mismo mes del año pasado evidencia la caída: en abril de 2025, cuando el aeropuerto operó durante los 30 días del mes, se contabilizaron 284.639 viajeros.
La tendencia descendente ya se había dejado notar en marzo, cuando la terminal compostelana registró 172.067 pasajeros, un 29,7 % menos que en el mismo mes del año anterior.
En cuanto a las operaciones, el aeropuerto gestionó en abril 1.229 movimientos de aeronaves, de los cuales 1.120 fueron vuelos comerciales. De estos, 804 correspondieron a conexiones nacionales y 316 a internacionales. El tráfico aéreo ya venía reduciéndose de forma significativa en marzo, con una caída del 28,7 % en las operaciones.
Con los datos acumulados hasta abril, Lavacolla suma este año 599.956 pasajeros, frente a los 903.261 registrados en el mismo periodo de 2025. Esto supone un descenso del 33,6 %.
Veinte días del cierre de la terminal por las obras en la pista
El aeropuerto compostelano permanece cerrado al tráfico aéreo desde el 23 de abril para acometer la fase más compleja de las obras impulsadas por Aena, centradas en la renovación del pavimento de la pista. La actuación forma parte de un proyecto más amplio valorado en más de 26,6 millones de euros.
En los trabajos participan unas 400 personas entre las plantillas de las empresas adjudicatarias —Padecasa Obras y Servicios, Infraestructuras Conelsan y la gallega F. Gómez y Cía— y distintas subcontratas.
Mientras tanto, el Concello de Santiago trata de impulsar la recuperación de la actividad aérea mediante nuevas conexiones. Para ello participa en las reuniones del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia con el objetivo de captar rutas que permitan recuperar pasajeros y operaciones una vez reabra la terminal.
Los pasajeros en Alvedro suben un 15% en abril
Frente a la caída registrada en Lavacolla, el aeropuerto de A Coruña ganó tráfico en abril gracias al traslado temporal de rutas motivado por las obras en Santiago. Alvedro alcanzó los 134.135 pasajeros, un 25,4 % más que hace un año y un 15 % por encima de los datos de marzo, cuando pasaron por la terminal 116.504 viajeros.
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