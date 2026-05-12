Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ascenso del ObraGárgolasBoom de los dronesAgresión en SantiagoJuan Echanove
instagram

O PP de Santiago reclama medidas para por en valor a igrexa de Santa Susana e a súa contorna

Constenla sinala que o recinto presenta "un estado de deterioración impropia da súa relevancia, con pintadas, humidades e rotura de cristais"

José Antonio Constenla, concelleiro do PP de Santiago, no Pazo de Raxoi.

José Antonio Constenla, concelleiro do PP de Santiago, no Pazo de Raxoi. / C.

El Correo Gallego

Santiago

José Antonio Constenla, concelleiro do Partido Popular en Santiago, reclamoulle este luns ao goberno local que tome "as medidas necesarias para a conservación, recuperación e posta e valor da igrexa de Santa Susana e a súa contorna", situada no centro da cidade e nun dos parques "máis emblemáticos da capital de Galicia".

“O primeiro que tería que facer o goberno nacionalista é elaborar un plan integral de intervención para este edificio e impulsar, con medios locais ou en colaboración co Consorcio ou outras administracións, as actuacións necesarias para a súa recuperación, priorizando a protección dos elementos de valor histórico-artístico”, indicou Constenla, quen engadiu que sería importante “proceder á instalación dun sistema de videovixilancia e control permanente, conforme á normativa vixente, que permita previr actos vandálicos e reforzar a seguridade do recinto e establecer un programa periódico de mantemento e limpeza, que evite o seu progresivo deterioro”.

Así mesmo, o edil popular insistiu en que tamén é preciso “colocar sinalización e información interpretativa, con paneis ou outros soportes, que poñan en valor a relevancia histórica, cultural e patrimonial do lugar; e promover accións de sensibilización cidadá, sobre todo, dirixidas á poboación nova, que expliquen a importancia do respecto e conservación do patrimonio”. Ademais, engadiu de “estudar a incorporación do recinto a itinerarios culturais e turísticos, reforzando a súa integración na oferta patrimonial da cidade”.

Pleno

Constenla lembrou que, “hai xa máis de sete anos, o Partido Popular de Santiago presentou no Pleno unha iniciativa que foi aprobada, para regularizar a situación do recinto desta igrexa, garantir o seu mantemento e conservación e avanzar na recuperación do edificio, incorporando ademais medidas de vixilancia que evitasen a reiteración de actos incívicos”.

“Con todo, -agregou- a situación actual da igrexa e a súa contorna pon de manifesto a insuficiente atención prestada nos últimos tempos e a necesidade de reactivar o impulso político para actuar sobre este espazo singular da cidade”. “Na actualidade, o recinto presenta un estado de deterioración impropia da súa relevancia, con pintadas, humidades e rotura de cristais, que reflicten unha situación de abandono continuado por parte do goberno nacionalista”, afirmou o concelleiro do grupo municipal popular.

Noticias relacionadas

"Esta situación non só afecta á imaxe da contorna, senón que compromete a conservación do patrimonio, permitindo a entrada de auga e aves ao interior do templo, onde se conservan elementos artísticos de valor, como o retablo datado en 1709”, incidiu Constenla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
  2. Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
  3. Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
  4. Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
  5. Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
  6. Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
  7. Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
  8. O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival

O PSdeG reclama á Xunta un Conservatorio de Danza en Santiago

O PSdeG reclama á Xunta un Conservatorio de Danza en Santiago

O PP de Santiago reclama medidas para por en valor a igrexa de Santa Susana e a súa contorna

O PP de Santiago reclama medidas para por en valor a igrexa de Santa Susana e a súa contorna

El futuro barrio del Ensanche Norte de Santiago divide a los 274 vecinos con fincas afectadas: ¿expropiación o permuta?

El futuro barrio del Ensanche Norte de Santiago divide a los 274 vecinos con fincas afectadas: ¿expropiación o permuta?

La vivienda nueva toca fondo en Santiago por la falta de suelo y la excesiva burocracia

Un evento «único» para celebrar a Begoña Caamaño na Quintana

Un evento «único» para celebrar a Begoña Caamaño na Quintana

‘Escoita, sinte e desfruta!’ coa Banda Municipal da Ascensión ao Apóstolo

‘Escoita, sinte e desfruta!’ coa Banda Municipal da Ascensión ao Apóstolo

Más de 84.000 documentos históricos: la Catedral de Santiago lanza su nuevo catálogo en línea tras un año de trabajo

Más de 84.000 documentos históricos: la Catedral de Santiago lanza su nuevo catálogo en línea tras un año de trabajo

Infinita Viajes consolida sus viajes en grupo desde Santiago con destinos como Marruecos y Turquía

Tracking Pixel Contents