O PP de Santiago reclama medidas para por en valor a igrexa de Santa Susana e a súa contorna
Constenla sinala que o recinto presenta "un estado de deterioración impropia da súa relevancia, con pintadas, humidades e rotura de cristais"
José Antonio Constenla, concelleiro do Partido Popular en Santiago, reclamoulle este luns ao goberno local que tome "as medidas necesarias para a conservación, recuperación e posta e valor da igrexa de Santa Susana e a súa contorna", situada no centro da cidade e nun dos parques "máis emblemáticos da capital de Galicia".
“O primeiro que tería que facer o goberno nacionalista é elaborar un plan integral de intervención para este edificio e impulsar, con medios locais ou en colaboración co Consorcio ou outras administracións, as actuacións necesarias para a súa recuperación, priorizando a protección dos elementos de valor histórico-artístico”, indicou Constenla, quen engadiu que sería importante “proceder á instalación dun sistema de videovixilancia e control permanente, conforme á normativa vixente, que permita previr actos vandálicos e reforzar a seguridade do recinto e establecer un programa periódico de mantemento e limpeza, que evite o seu progresivo deterioro”.
Así mesmo, o edil popular insistiu en que tamén é preciso “colocar sinalización e información interpretativa, con paneis ou outros soportes, que poñan en valor a relevancia histórica, cultural e patrimonial do lugar; e promover accións de sensibilización cidadá, sobre todo, dirixidas á poboación nova, que expliquen a importancia do respecto e conservación do patrimonio”. Ademais, engadiu de “estudar a incorporación do recinto a itinerarios culturais e turísticos, reforzando a súa integración na oferta patrimonial da cidade”.
Pleno
Constenla lembrou que, “hai xa máis de sete anos, o Partido Popular de Santiago presentou no Pleno unha iniciativa que foi aprobada, para regularizar a situación do recinto desta igrexa, garantir o seu mantemento e conservación e avanzar na recuperación do edificio, incorporando ademais medidas de vixilancia que evitasen a reiteración de actos incívicos”.
“Con todo, -agregou- a situación actual da igrexa e a súa contorna pon de manifesto a insuficiente atención prestada nos últimos tempos e a necesidade de reactivar o impulso político para actuar sobre este espazo singular da cidade”. “Na actualidade, o recinto presenta un estado de deterioración impropia da súa relevancia, con pintadas, humidades e rotura de cristais, que reflicten unha situación de abandono continuado por parte do goberno nacionalista”, afirmou o concelleiro do grupo municipal popular.
"Esta situación non só afecta á imaxe da contorna, senón que compromete a conservación do patrimonio, permitindo a entrada de auga e aves ao interior do templo, onde se conservan elementos artísticos de valor, como o retablo datado en 1709”, incidiu Constenla.
- Primer AVE ‘directo’ de Santiago a Madrid sin paradas intermedias en Castilla y León
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Siete operarios y una semana de trabajo para montar la noria de la Ascensión en Santiago: 'Es una de las más grandes de Europa
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival