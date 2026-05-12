O PSdeG reclama á Xunta un Conservatorio de Danza en Santiago
Aitor Bouza acusa ao PP de bloquear unha demanda social e cultural para Compostela
O secretario xeral do PSdeG de Santiago e deputado no Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, anunciou unha batería de iniciativas parlamentarias para reclamar a creación dun Conservatorio Profesional de Danza en Santiago, despois de manter unha xuntanza coa plataforma que leva anos reivindicando este centro para a cidade.
Bouza advertiu de que Galicia “non pode ter soamente un conservatorio na cidade de Lugo” e defendeu que Compostela debe contar cun centro profesional de danza “que podería abarcar a moitísimas persoas”, nun ámbito no que, segundo lembrou, Galicia conta con “moitísimas persoas que son de referencia”.
O deputado socialista lamentou que a falta deste tipo de recursos obrigue a profesionais da danza a abandonar Galicia para continuar a súa formación e desenvolver a súa carreira. “A día de hoxe teñen que marchar cara a outras vilas, cara a outras cidades e incluso cara a outros países para poder desenvolver a súa actividade profesional”, advertiu.
Neste contexto, Bouza esixiulle á Xunta que “non soamente se quede en palabras bonitas do seu candidato cando se presenta ás eleccións municipais, o señor Borja Verea”, e reclamou feitos concretos para impulsar o Conservatorio Profesional de Danza en Santiago. O deputado socialista lembrou ademais que, cando o PSdeG levou esta cuestión ao Parlamento de Galicia, o PP “votou en contra nos orzamentos para incorporar unha partida específica para que se fixera este conservatorio aquí en Santiago de Compostela”.
Reivindicación
O secretario xeral do PSdeG de Santiago sinalou que esta reivindicación nace do propio tecido social e cultural da cidade e puxo en valor o traballo da plataforma cidadá. “Imos a levar esta cuestión como unha batería de iniciativas e xustamente despois de escoitar ao tecido social”, afirmou, lembrando tamén o labor das persoas que “xa no seu día fixeron unha recollida de sinaturas e tamén fixeron unha reivindicación social”.
Bouza reafirmou ademais o compromiso dos socialistas coa creación deste centro e asegurou que o apoio do PSdeG non responde a unha posición puntual, indicando que “despois de escoitalas reafirmámonos o noso compromiso non só en campaña electoral senón todos e cada un dos días deste ano para que xustamente sexa unha realidade”.
