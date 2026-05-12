Santiago arrasa en los Premios "Próximos" de Arquitectura: estas son todas las obras distinguidas

La delegación de Santiago del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) ha anunciado los proyectos ganadores de la segunda edición de los Premios "Próximos". Un certamen que tiene como objetivo reconocer las mejores obras y proyectos realizados en los 32 municipios de la demarcación sur de la provincia de A Coruña, que incluye las áreas de Compostela, Barbanza y A Costa da Morte.

En esta segunda segunda edición, del total de 40 propuestas recibidas, el jurado, compuesto por los arquitectos Sergio Sebastián Franco, Cristina García Fontán y Ricardo Sánchez Lampreave ha distinguido a 11 proyectos por su alta calidad arquitectónica.

"A variedade dos programas presentados, dos tipos de intervención requiridos e das localizacións e os seus contextos, máis aló de dificultar a elección, volveron a demostrar a solvencia e a versatilidade da arquitectura para satisfacer as puxantes necesidades dunha sociedade ao futuro desde a súa historia e a súa tradición", resumen desde el jurado.

Los once proyectos galardonados se reparten entre Santiago (con siete), Outes, Ribeira, Rianxo y Teo. Desde EL CORREO GALLEGO te contamos cuales son las obras premiadas.

Casa 2M e Medio / Cedida

Casa 2M e Medio en Santiago

Obra de Álvaro Marín Durán y Alfonso Castro Lorenzo, del estudio compostelano Dosesmas Arquitectos, se sitúa en el número 32 de la rúa Algalia de Arriba y cuenta con una gran particularidad: es una de las parcelas más estrechas del casco histórico compostelano, con tan solo 1,95 metros de ancho en un extremo y 2,50 metros en el otro.

Con unos 28 m2 útiles por planta, este inmueble cuenta con acceso y fachada desde dos calles: Algalia de Arriba y Algalia de Abaixo. Dada su estrechez, el programa se distribuye verticalmente en cinco alturas: semisótano, planta baja, dos plantas y bajo cubierta, todas ellas conectadas por su escalera, cuyo recorrido ejerce como "hilo conductor".

Desde el jurado destacan la "intelixencia" con la que este proyecto resuelve un espacio de dimensiones extremadamente reducidas, construyendo "unha vivenda flexible, aberta e chea de continuidade espacial".

Rehabilitación de un inmueble con destino hotelero en Santiago / Cedida

Rehabilitación de un inmueble con destino hotelero en Santiago

"Un siglo más tarde, y después de haber sido residencia de un antiguo alcalde, edificio de viviendas o albergue, el inmueble evoluciona como pequeño hotel histórico". Así presentan Elisabeth Abalo Díaz y Gonzalo Alonso Núñez el proyecto de rehabilitación de un inmueble en la rúa Campo Cruceiro Gaio nº7, a un paso de la Alameda, como destino hotelero.

El jurado de los Premios "Próximos" destaca la "sensibilidade" con la que se adapta este inmueble histórico a un nuevo uso hotelero, "integrando as novas necesidades funcionais dende unha arquitectura serena e precisa".

Restauración de las cubiertas de la Catedral / Cedida

Restauración de las cubiertas de la Catedral

Otro de los proyectos premiados en esta edición es la restauración de las cubiertas de la Catedral, en concreto de la nave principal y el cruceiro, por parte de Juan Orozco Corredoira e Iago Seara Morales.

Esta obra, tal y como destaca el jurado, aborda "a maestría da restauración arquitectónica en toda a súa amplitude".

Restauración del pabellón historicista y el muro perimetral de San Martiño Pinario / Cedida

Restauración del muro perimetral de San Martiño Pinario

A un paso de la Catedral, el trabajo de nuevo de Iago Seara y Juan Orozco en la restauración del pabellón historicista y el muro perimetral de San Martiño Pinario también conquistó al jurado en esta ocasión.

El jurado destaca de esta obra la "capacidade de recuperar e manter o espírito e os valores construtivos e espaciais orixinais desde o proxecto de restauración, dando continuidade ao uso orixinal do espazo coa incorporación dunha contemporaneidade discreta e atenta a este singular pavillón expositivo do século XIX".

Edificio para 34 viviendas en Santa Marta / Cedida

Edificio para 34 viviendas en Santa Marta

"A vivenda colectiva ha de ser un dos grandes e permanentes retos da arquitectura". Así resume el jurado de los Premios "Próximos" una de las premisas en el mundo de la arquitectura en los próximos años.

Como ejemplo de esto ha sido distinguido el edificio para 34 viviendas, plazas de garaje y trasteros elaborado en Travesía Poza M14.20 (Santa Marta) por Manuel Cabajo Capeáns y Celso Barrios Ceide, de Carbajo y Barrios Arquitectos Asociados, S.L.P.

Se trata de un proyexto que reúne "unha interesante secuencia tipolóxica exposta como límite e bordo dunha complexa contorna física, logrando a aparente sinxeleza dunha coherencia visual unitaria".

Oficinas dos Servizos Centrais Finsa / Cedida

Oficinas dos Servizos Centrais Finsa

Las intervenciones realizadas en los últimos 12 años en las Oficinas de Servicios Centrales de Finsa (ampliación y conexión, rehabilitación o adecuación del local semisótano como comedor) por Juan Antonio Varela García, María del Carmen Escorihuela Vitales, Miguel Alonso Flamarique y Roberto Erviti Machain, del estudio MRM Alonso Erviti Escorihuela Arquitectos Asociados, S.L.P. es otro de los proyectos premiados en esta edición.

La obra materializa la "posibilidade de recuperar e transformar un complexo industrial desde o ámbito disciplinar da arquitectura, recorrendo á estrutura e á construción como claves formativas e determinantes do proxecto".

Polo Gaiás AMTEGA / Cedida

Polo Gaiás AMTEGA

"Proxectar na Cidade da Cultura esixe medir a distancia a interpoñer entre os edificios construídos e o proposto", resume el jurado. Al respeto, Alberte Pérez Rodríguez, Enrique Iglesias Lima y Carlos Mosquera del Palacio, del estudio arquitectónico Tres Pensando, Escoitando e Solucionando, S.L.P. realizaron la obra Polo Gaiás AMTEGA, un proyecto que buscana realizar "unha intervenciçon branda que se puidese desmontar sen prexudicar o edificio".

"O dinamismo requirido, propio destes centros que pretenden fomentar a actividade empresarial, está resolto con asépticos espazos que, sendo desmontables, permiten con facilidade acoutar o traballo para compartir ou reservar", resume el jurado.

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Las obras premiadas en Teo, Outes, Rianxo y Ribeira

Además de los siete proyectos premiados en Santiago, el COAG reconoció el centro de hidroterapia en Outes (Alfonso Salgado Suárez y Francisco Xabier Liñares Túñez, de Salgado e Liñares, S.L.P.), el apeadeiro de Ribeira (Santiago Rey Conde e Ismael Ameneiros Rodríguez), la rehabilitación del Pazo do Martelo de Rianxo (Sandra González Álvarez) y la escola infantil de Cacheiras (Óscar Andrés Quintela e Iván Andrés Quintela, de Arrokabe, S.L.P.).