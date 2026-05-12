Santiago estrenará el mayor evento universitario de Galicia con DJs de gran nivel, barras y food trucks

DJs de gran nivel, barras, food trucks, juegos "y mucho más". Estos son los ingredientes del nuevo festival que aterrizará en Santiago de Compostela el próximo 12 de junio.

Denominado como el "mayor evento universitario", El Campus traerá a la Cidade da Cultura artistas de gran nivel. La cita, enmarcada en los Concertos do Xacobeo de la Xunta, promete convertir este espacio emblemático de la ciudad en el epicentro musical de Galicia.

El Campus

Hace apenas unas horas, desde la organización del evento han desvelado el cartel completo conformado por: Frikboys (Juan y Erra DJ set), Dumore, Kike Varela, Borja Solla, Sote, Carlos Barral, Flowsantos y Places.

Un line up de primer nivel en el que se pueden encontrar desde DJs nacionales a los mejores de Galicia. Según han desvelado desde la organización, la primera edición de El Campus empezará a las 19.00 horas y continuará hasta bien entrada la madrugada.

En cuanto a las entradas, saldrán a la venta este miércoles 13 de mayo a partir de las 15.00 horas con un precio de 10 euros (y dos consumiciones incluidas). Tendremos que estar atentos a sus redes sociales para conocer más detalles al respecto. ¿Te lo vas a perder?