Una cadena coruñesa desembarca en Santiago con la apertura de su primera pizzería: "Ya tocaba abrir en la capital de Galicia"
El local está situado a solo unos metros de la Praza Roxa y creará entre 10 y 12 puestos de trabajo con una oferta que incluirá pizzas, brunch, meriendas o tartas
Los amantes de la pizza en Santiago están de enhorabuena. La cadena coruñesa Napolit desembarcará próximamente en la capital gallega con la apertura de su primer establecimiento en la ciudad. El nuevo local estará situado en el número 5 de la rúa Frei Rosendo Salvado, a escasos metros de la Praza Roxa, en pleno corazón del Ensanche compostelano.
La firma, nacida en verano de 2021 en A Coruña, continúa así su expansión tras consolidarse en la ciudad herculina y dar el salto fuera de la Península con su apertura en el Siam Mall de Tenerife. “Ya tocaba abrir en la capital de Galicia, una ciudad que se adapta perfectamente a las características de Napolit”, explican desde la empresa, que prevé abrir en la última semana de mayo o a comienzos de junio.
Abrirá todos los días
Uno de los aspectos que destacan desde la compañía es su apuesta por un horario amplio y continuado. “Abriremos todos los días, lo que supone un plus en una ciudad como Santiago, donde a veces no es fácil encontrar locales abiertos, ya que muchos negocios cierran uno o dos días a la semana”, señalan. Además, el establecimiento funcionará desde la mañana hasta la noche, lo que permitirá ampliar la oferta más allá de las pizzas tradicionales con "desayunos, brunch y meriendas", añaden.
Entre 10 y 12 puestos de trabajo
La llegada de Napolit al Ensanche compostelano supondrá también la creación de entre diez y doce puestos de trabajo. El local ocupará el espacio que durante años albergó una tienda de ropa y la intención de los promotores es ofrecer “mucho más que una pizzería”. “Tenemos tartas y nos gusta sorprender al cliente con constantes novedades”, subrayan desde la marca.
Baile continuo de cierres y aperturas
La apertura de este nuevo negocio en el centro de Santiago es una muestra más del baile continuo de aperturas, traslados y cierres en el comercio del Ensanche. Hace solo unos días, justo enfrente del local que albergará Napolit, bajaba la persiana, después de más de 20 años de historia, la tienda de moda Emilio Iglesias, tras el proceso concursal en el que se encuentra inmersa la empresa desde el pasado 2 de marzo.
El cierre se enmarca en la fase de liquidación del concurso de acreedores que afecta a la firma Emilio Iglesias, un proceso que implica a un total de 16 tiendas repartidas en 11 localidades gallegas (A Coruña, Ferrol, Carballo, Santiago, Ribeira, Lugo, Ourense, Pontevedra, A Estrada, Vilagarcía y Vigo).
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