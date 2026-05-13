La construcción del Ensanche Norte para 3.609 viviendas obliga a expropiar 90.000 metros cuadrados de fincas en la otra punta de Santiago

Entre los prados de Mallou y la carballeira de San Lourenzo hay más de tres kilómetros de distancia en línea recta. Son dos extremos, norte y sur, de Santiago, pero desde el año 2005 tienen una conexión singular: la que les otorga el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del municipio. Cuando se diseñó esta herramienta para ordenar el urbanismo de la capital de Galicia, se decidió que al polígono urbano SUD-1 de Mallou, donde se va a levantar el barrio del Ensanche Norte, se le adscribiesen otras bolsas de terreno sueltas de la ciudad, en este caso en la zona sur, en el entorno de San Lourenzo. Hasta ahí nada especial, ya que esta fórmula, llamada sistema general externo, no es nada extraordinario. El problema llega ahora que la Xunta ha decidido desarrollar el SUD-1 de Mallou para transformarlo en un nuevo barrio con más de 3.600 viviendas nuevas, el 80% de ellas protegidas, y 8.000 vecinos. ¿Por qué? Porque las otras zonas adscritas, aunque estén muy lejos de allí, también van en el mismo paquete, lo que implica la expropiación de fincas.

Esta situación ha puesto en alerta a los vecinos de San Lourenzo afectados por la situación, que tienen la sensación de ser algo así como un daño colateral de una situación que le afecta a la otra punta de la ciudad. Igual que ocurrió en Mallou, ellos también empezaron a recibir cartas del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a finales de abril comunicándoles la aprobación del PIA (proyecto de interés autonómico) para levantar el Ensanche Norte, informándoles de su plazo para alegar y de la futura expropiación de sus terrenos. Ellos no se oponen para nada a las construcciones de Mallou, pero no entienden bien qué es lo que pueden alegar a algo que les queda en el otro extremo de Santiago, cuando su problema es que perderán las fincas que tienen en la puerta de sus casas.

"Sabíamos que estos terrenos estaban adscritos al polígono de Mallou desde 2005 y que cuando se desarrollase esa zona, afectaría a esta", reconoce uno de los afectados. Lo que ya no entienden es que les puedan expropiar sus fincas sin darles información clara de cuál será su uso o su destino final. "En el caso de Mallou está claro que van a hacer viviendas, ¿pero aquí a qué se van a dedicar?", preguntan.

Ante esas dudas que existen, han contactado con el Concello de Santiago y con la Consellería de Vivenda, pero nadie les acaba de resolver la cuestión. "En el Concello dicen que el desarrollo de Mallou es un proyecto de interés autonómico y que por tanto es la Xunta la responsable". "Y así estamos", lamentan.

"Las cuestiones que los vecinos trasladen al Concello serán comunicadas a la Consellería de Vivenda, que es la que promueve la actuación a través de un mecanismo autonómico que es supramunicipal", explican fuentes de Raxoi, que recuerda que como sistemas generales que son vinculados a Mallou, la Xunta está obligada también a su expropiación.

Mientras tanto, en la Consellería es indican que la vinculación de sus terrenos con Mallou depende del PXOM de 2005, "que es cosa del Concello". En todo caso, apuntan a que habrá reuniones de coordinación.

Parte de los terrenos del sector EU-11 en San Lourenzo / ECG

Casi 90.000 metros en dos zonas

El proyecto para desarrollar el Ensanche Norte en Mallou detalla que abarca también "los terrenos del sistema general que el PXOM de Santiago adscribe al sector". Uno de ellos se llama EU-2, en A Ponte de Santo Domingo, de 33.712 metros, cerca de Vidán y donde se ubicaba la antigua Casa do Patín. Allí es una zona con menos afectación o revuelo vecinal, al menos por el momento.

El otro sistema general es el EU-11, en la zona conocida como Toxeira de San Lourenzo, que son 54.718 metros cuadrados entre la carballeira de San Lourenzo, el río Sarela y la parte de atrás del Carme de Abaixo. Ahí existen, según la memoria del PIA, 26 vecinos afectados, que son los que ahora mueven ficha para denfender sus intereses.

En origen, figura en el PXOM como Parque Universitario de Poza, que no es un sector residencial sino un ámbito dotacional universitario, externo y adscrito a Mallou y pensado inicialmente para la construcción de instalaciones deportivas para el Campus Sur de la USC.

La casa afectada en medio de la zona / ECG

"Expropiarlo para pasar años sin uso lleno de maleza"

Sin embargo, a día de hoy nadie sabe muy bien en qué acabará la zona. El procedimiento habitual en estos casos es que el IGVS expropie los terrenos, los ceda al Concello y este desarrolle un plan especial para ordenarlos. "Lo más probable es que pasen años sin uso, convertidos en solares llenos de maleza", avisan los afectados, que ahora los tienen más cuidados, ya que parte de ellos son huertas e incluso hay en medio una casa que está habitada.

Además, entienden que antes de aceptar un precio por la expropiación, deben saber a qué se van a dedicar, porque no es lo mismo que sea para un parque, una piscina o que se conviertan en edificables, algo que ahora no son. "También podrían reservar una parte para aparcamiento para los vecinos", plantean. Incluso quieren saber si al estar vinculado al Ensanche Norte, ellos también pueden con esos terrenos participar en las permutas que ofrece la Xunta a los propietarios de Mallou. Por eso consideran que lo primero que tienen que recibir es información. "Sentimos cierta indefensión", lamentan.

Mientras tanto, ellos sopesan ciertas alternativas, aunque tampoco saben hasta que punto son materializables a nivel legal. Para algunos de los afectados, lo ideal sería que se "desligasen" los terrenos de San Lourenzo del plan de Mallou, lo que pondría fin al problema de forma definitiva. Otros, sin embargo, no ven mal la expropiación porque entienden que es una zona mal comunicada que no tiene mucho futuro si no es para algún tipo de dotación.

El plan B sería para ganar tiempo: seguir adelante con Mallou y mantener San Lourenzo adscrito, pero aplazando las expropiaciones. "La Xunta podría reservar ese dinero para expropiar más adelante", razonan.

Y si ni una ni otra son posibles, pues asumirán la expropiación de terrenos en cuanto se abra el proceso, a finales de este año o principios del próximo, una vez el PIA reciba la aprobación definitiva. Pero en ese caso, insisten en conocer qué uso se le va a dar a ese terreno que tienen a la puerta de sus casas.