Problemas para el tráfico en Santiago: el túnel del Hórreo estará cerrado la próxima semana por la noche

El Concello de Santiago ha informado a través de un aviso que figura en su página web, que el túnel del Hórreo sufrirá cortes de tráfico por las noches durante la próxima semana.

Tal y como explican desde Raxoi, el túnel permanecerá cerrado del lunes 18 hasta la madrugada del viernes 22, entre las 22.30 y las 6.00 horas, debido a tareas de mantenimiento por parte de la empresa adjuditaria, Kapsch TrafficCom Transportation, S.A.U.

En este sentido, la infraestructura permanecerá cerrada durante cuatro noche consecutivas (lunes, martes, miércoles y jueves), aunque desde el Concello avisan que estos cortes no se realizarán de manera simultánea en ambos tubos.

Refuerzo en el transporte urbano

Por otro lado, en el marco de las fiestas de la Ascensión, el Concello de Santiago también ha anunciado el refuerzo en el transporte urbano para este jueves, día grande de la Ascensión, y para el sábado para la Festa dos Maiores.

En el caso de este jueves, la línea 1 funcionará como un día laborable (cada 16 minutos) entre las 8.00 y las 15.00 horas y se prolongará en todos los viajes en ese horario al recinto ferial de Amio.

Desfile de los Cabezudos por el casco histórico de Santiago en el día grande de las fiestas de la Ascensión / Jesús Prieto

Las restantes líneas prestarán el servicio de un festivo a lo largo del día, así como la línea 1 en horario de tarde.

Por último, el sábado se establecerá un servicio especial de transporte con motivo de la celebración de la Festa dos Maiores en el recinto ferial de Amio.

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Habrá un servicio continuado de ida y vuelta, con salidas desde plaza Galicia entre las 12.00 y las 14.00 horas y con regreso al mismo punto de 17.00 a 19.00 horas.