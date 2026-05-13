Festas da Ascensión
Las citas imprescindibles de la Ascensión en Santiago tras Tanxugueiras
La Praza da Quintana acogerá este miércoles el concierto de Los 40 Pop Santiago con artistas como Chiara Oliver y Ruslana
Tras lo vivido este pasado martes con Tanxugueiras en el Obradoiro, las fiestas de la Ascensión continúan en Santiago hasta este domingo 17 de mayo con algunas de las citas más emblemáticas todavía por producirse.
Del concierto de Mondra al tradicional Torneo da Chave, la comparsa de cabezudos, la Feria Cabalar de Amio o la Romaría das Flores.
Desde EL CORREO GALLEGO repasamos algunos de los eventos más esperados por compostelanos y visitantes durante las fiestas más picheleiras de Compostela.
Los 40 Pop Santiago
En apenas unas horas tiene lugar en la Praza da Quintana uno de los conciertos imprescindibles durante las fiestas: Los 40 Santiago Pop.
Presentados por Tony Aguilar, este año traerán a dos ex participantes de OT, Chiara Oliver y Ruslana; dos ex participantes del Benidorm Fest, Daniela Blasco y Kenneth; a la banda asturiana de pop-rock Marlon; a la cantante Samuraï; a O Xoán, nombre artístico del actor gallego Xoán Fórneas; a Tapa d'Orella, proyecto musical de Willow GHZ y Pappaquino; y al DJ compostelano Kike Varela junto a Álvaro Puga.
El concierto tendrá lugar en la Quintana desde las 21.00 horas de este miércoles 13 de mayo.
La música continuará a partir de las 22.00 horas en la Alameda con la orquesta América de Vigo.
El día grande de las fiestas
Como cada año, el día grande de las fiestas concentra algunos de los momentos más esperados de la Ascensión.
Es el caso de la Comparsa de Cabezudos, que recorrerá el casco histórico desde las 12.30 horas o la Feria Cabalar en Amio, que reunirá a cientos de visitantes en las numerosas muestras y espectáculos ecuestres.
Completan la jornada las actuaciones de Folk na Rúa distribuidas entre las prazas de Santo Agostiño, do Toural, de Cervantes, do Obradoiro y Praterías.
Con todo, uno de los platos fuertes de la jornada será la actuación de Mondra en la Quintana a partir de las 21.00 horas y el fin de fiesta con la orquesta Marbella en la Alameda (desde las 22.00 horas).
ComposFest
Otra de las citas musicales indiscutibles de la Ascensión es el ComposFest. Esta edición contará con la participación de artistas como 9louro, Lumedoloop y Saya.
Los artistas se subirán al escenario de la Quintana este viernes 15 de mayo, a partir de las 20.30 horas.
Será, sin duda, una cita muy seguida por el público joven al contar, entre otros, con la actuación de 9louro, una de las voces emergentes más populares de la música urbana en gallego, que viene de hacer sold out en su primera Capitol y ya forma parte del cartel de algunos de los principales festivales gallegos.
Romaría das Flores
De ser la gran novedad de las Fiestas de la Ascensión el año pasado a convertirse en una de las citas más singulares.
La Romaría das Flores regresa este 2026 con formato ampliado y novedades. Así, este 2026 tendrá lugar durante el sábado 16 y el domingo 17 de mayo en Belvís.
Manteniendo el espíritu de encuentro popular y diversidad musical que la caracteriza, la programación reunirá propuestas destacadas de la escena gallega y peninsular como son: Fuego Lolita, Lisasinson, Cibrán García, Los Mejillones Tigre, Familia Caamagno, Orquestra do Quince, Los Punsetes y Pídechas o corpo.
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