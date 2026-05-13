Acusa al PP de "efecto chamada"
La Fundación Moncho Reboiras condena el "atentado" contra la estatua en Santiago y carga contra Verea
La estatua recientemente instalada en la rúa Carreira do Conde apareció este martes cubierta de pintura roja y con una enigmática nota escrita en árabe
La estatua de Moncho Reboiras instalada recientemente en la rúa Carreira do Conde sigue generando polémica. Ya desde un primer momento, cuando en el mes de junio del pasado año se aprobó el reconocimiento a las figuras de Irmán Mariano, Manuel Balado y Moncho Reboiras, la distinción no estuvo exenta de polémica, en parte por las dudas del PP en cuanto a la vinculación de este último con Santiago.
Ahora, casi un año después de su aprobación y apenas un mes después de inaugurarse, la Fundación Moncho Reboiras ha condenado el "atentado fascista" contra la estatua, que este martes apareció cubierta de pintura roja y con una enigmática nota escrita en árabe, y culpa al Partido Popular de realizar una campaña en contra de la figura del sindicalista que ha funcionado como un "efecto chamada".
"Desde a Fundación Moncho Reboiras queremos manifestar a nosa máis enérxica condena a estes feitos, sinalando, así mesmo, que as manifestacións de responsábeis do Partido Popular contra a significación da figura de Reboiras desde a inauguración do monumento, actuaron de efecto chamada", señalan desde la Fundación.
"Obedece ao espírito franquista"
Así, desde la Fundación Moncho Reboiras hicieron especial hincapié en las palabras del portavoz popular, Borja Verea, y su anuncio de que de llegar a la alcaldía de Santiago en 2027 retiraría la estatua. Una situación, que desde la fundación denuncian que "non é casual": "Obedece ao espírito franquista, á ideoloxía de extrema dereita que está moi presente nas filas deste partido".
"Mentres manteñen desde o PP esta actitude indigna e antidemocrática contra os loitadores e loitadoras pola liberdade, vítimas das balas fascistas, manteñen unha posición xustificadora de dirixentes que pertenceron ao réxime ditatorial, que tiveron responsabilidades directas na política represiva e nos asasinatos de demócratas cometidos polo réxime en varios momentos históricos", añaden.
Por último partido, desde la Fundación Moncho Reboiras han anunciado que denunciarán judicialmente la vandalización del monumento y "seguiremos a homenaxear aos defensores da liberdade e da xustiza social, e confrontando coa barbarie fascista e os ataques que preconiza o PP á memoria histórica democrática".
La respuesta de Borja Verea
Tras la vandalización de la estatua, el portavoz popular afirmó: "Non xustificarei o vandalismo. Pero tamén quero dicir algo con claridade: o futuro da estatua de Moncho Reboias non o decidirá a pintura vermella, decidirano democraticamente os composteláns".
- Luto en el CHUS y en la Universidad de Santiago por la muerte de la conocida doctora Chelo Astorgano
- Así es la terraza más desconocida de Santiago: un oasis secreto para desayunar entre árboles centenarios
- Crónica social compostelana | Alicia Molanes y Jorge Mirás ya son padres primerizos
- Los dueños de fincas en el Ensanche Norte pueden renunciar a la expropiación a cambio de participar en el desarrollo urbanístico de la zona
- Emotiva despedida en el Peleteiro: más de 150 alumnos ponen fin a su etapa en Bachillerato
- Llegan las fiestas 'más picheleiras': este es el programa completo de la Ascensión 2026
- O Son do Camiño ya tiene horarios: así queda el festival
- Un hombre recibe una paliza de tres individuos a plena luz del día en el barrio de la Almáciga