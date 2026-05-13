El PPdeG nombrará en junio su candidato a la alcaldía de Santiago

La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha manifestado que la formación que dirige Alfonso Rueda ratificará "en torno a junio" a sus candidatos para las municipales de 2027 en las siete ciudades gallegas, además de destacar que quienes ejercen actualmente como portavoces locales "tienen muchas más posibilidades" que "otras personas" de pugnar por las alcaldías.

Lo ha trasladado en una rueda de prensa en la sede autonómica del partido, donde ha sido preguntada acerca de si el PPdeG se planteaba, como en su día hizo Alberto Núñez Feijóo, que alguno de los actuales conselleiros del equipo de Rueda dejasen el Consello de la Xunta para batirse en la arena municipal.

Prado ha dado casi por descartado este extremo al enfatizar que son los portavoces locales quienes tienen más papeletas para ser candidatos o candidatas y ha argumentado que son los que "conocen bien los problemas de los vecinos y vecinas de cada ciudad".

"Allí donde tenemos congresos y se han elegido presidentes locales, pues, lógicamente, están mejor posicionados que ninguno", ha dicho, en relación a un proceso que su jefe de filas había instado a dejar resuelto un año antes de la próxima cita con las urnas y que se concretará en las próximas semanas.

En todo caso, parece haber poca incógnita en torno a quiénes serán los aspirantes urbanos del PPdeG el año próximo, ya que se da por hecho que el actual alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, repetirá; igual que Elena Candia, alcaldesa de Lugo, buscará la reelección. Asimismo, en Vigo, Pontevedra y Santiago, se presentarán, salvo sorpresa, los actuales portavoces municipales y presidentes del PP local: Luisa Sánchez, Rafa Domínguez y Borja Verea, respectivamente.

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EL FOCO EN OURENSE

La principal duda en el panorama de las ciudades para el PP es Ourense, donde Ana Méndez, portavoz del grupo municipal, asumió el año pasado la Presidencia de la gestora. Tras hacerse público que la formación podría estar pensando en la diputada en el Congreso Ana Belén Vázquez, de quien Rueda admitió que era "un buen nombre", Méndez se apuró en incluirse en la terna y subrayar que el aspirante popular en la ciudad de As Burgas debería ser "de consenso".