Preto de 50 cursos na Universidade de Verán da USC: estas son as temáticas e localizacións
O prazo abre este xoves 14 de maio e permanecerá aberto ata dez días antes do comezo de cada unha das propostas
L.R.
A Universidade de Verán da USC ofrece nos meses de xuño, xullo, agosto e setembro un amplo catálogo de cursos que se desenvolverán en Santiago, Lugo e diversas vilas galegas. Dende este xoves 14 xa será posible matricularse en cada unha das 46 propostas. O prazo permanecerá aberto ata dez días antes do comezo de cada unha delas.
Na capital galega desenvolveranse un total de 32 cursos, con duracións que van de dous a seis días, aos que se suman 6 en Lugo e outros en Lalín, Mondoñedo, Monforte de Lemos, Noia, Oia, Ribeira, Meis, Porto do Son e Rianxo.
Así, en Compostela, en distintos centros e facultades, organízanse cursos sobre semicondutores, falar en público, a bioloxía das pequenas cousas, maternidades e infancias no Mediterráneo antigo, patrimonio e soportes dixitais, mindfulness, IA na saúde, medicina a pé de cama, as mulleres con poder da Idade Media, pedagoxía do primeiro ciclo de educación infantil, Tolkien, finanzas persoais, bioimpresión en 3D, sinerxías entre dereito e música, a Res mirandae, medicina de urxencias e emerxencias, saúde con perspectiva de xénero, medio ambiente en Galicia, como investigar con corpus, matemáticas, transición enerxética, xustiza interseccional, novas tendencias en medicina, manipulación informativa, privacidade e redes, as Leccións Xacobeas Internacionais, análise de datos con R, LaTeX, artes e pensamento e a prestación de servizos sanitarios ante os retos do XXI.
As temáticas a tratar en Lugo teñen que ver coa prevención do risco cardiovascular, a revitalización rural, as microrrizas na produción agroforestal, diagnóstico veterinario, valoración nutricional e abordaxe personalizada do deportista de alto rendemento e protección e maltrato a animal.
A programación de verán da USC complétase cun curso sobre enoturismo en Meis, o encontro Álvaro Cunqueiro de Mondoñedo, o potencial do audiovisual como ferramenta para a educación e a concienciación ambiental en Noia, un obradoiro de fotografía monumental en Rianxo, a 21 edición do curso sobre igualdade de oportunidades de Lalín, a igualdade nas relacións laborais en Porto do Son, oncoloxía integrativa en Oia e a educación patrimonial en Monforte.
Formación recoñecida con créditos ECTS para o estudantado
Toda persoa inscrita nun curso de verán que cumpra coa asistencia ao 80% das horas lectivas do curso, recibirá un diploma acreditativo no que constará o seu nome completo, nº de identificación, título de curso, datas e nº de horas lectivas.
Por outra parte, a USC recoñece os cursos da Universidade de Verán a efectos de créditos ECTS, en todas as titulacións de grao, para o estudantado da USC que estivese matriculado nun grao no momento de realizar o curso de verán e recibirán a tal efecto unha acreditación, sempre e cando cumpran coa asistencia ao 80% das horas lectivas do curso, coa seguinte equivalencia: 2 créditos por cada curso de 25 ou máis horas e 1 crédito por cada curso de menos de 25 horas (máximo 12 créditos en total, RR do 5/12/2025).
